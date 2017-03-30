Фото: informator.news

Суд Стамбула распорядился ограничить доступ к сайту сервиса Booking.com и связанным с ним ресурсам в Турции. Решение о фактической блокировке сайтов примет местный регулятор, Совет по информационным технологиям (СИТ), передает ТАСС со ссылкой на канал Haber Turk.

В соответствии с принятой процедурой после решения суда в адрес СИТ поступит официальное предписание о блокировке ресурса. Пока же доступ к Booking.com из турецкого сегмента сети до сих пор открыт.

Агентство пишет, что суд вынес вердикт по иску Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB), полагающей, что Booking.com нарушает закон о конкуренции, а от его работы страдают местные туристические агентства. При этом, по словам адвокатов ассоциации, если блокировка вступит в силу, то оформленные ранее через данный сервис брони на турецкие гостиницы не будут аннулированы и клиенты смогут заселиться в отели.

Отмечается, что в середине января текущего года Совет по вопросам конкуренции Турции оштрафовал ресурс на 680 тысяч долларов за нарушение закона о конкуренции. Претензии регулятора были связаны с обещаниями Booking.com о предоставлении "гарантии самой лучшей цены". Данная фраза была главным рекламным слоганом отделения Booking.com в Турции, однако специалисты совета посчитали, что она нарушала принятые правила рыночной конкуренции, по которым компания не может однозначно утверждать, что ее товар самый лучший.

Разбирательство в Совете по вопросам конкуренции также инициировала TURSAB.

Booking.com – один из самых крупных мировых сервисов онлайн-бронирования отелей.