Впервые в Алтайском крае в Wellness-центре "TerraSPA", который находится в Белокурихе, состоялась премьера лазера новейшего поколения Palomar ICON. Эта инновационная разработка американских ученых позволяет помолодеть на 10-15 лет без хирургического вмешательства.

Процедуры на лазере Palomar дают естественный стойкий эффект омоложения кожи за счет усиления её внутренних ресурсов: стимулирования выработки собственного коллагена и улучшения микроциркуляции. Результат виден сразу после первой процедуры.

Области применения аппарата Palomar:

сокращение морщин, включая область вокруг глаз;

омоложение и улучшение структуры лица, шеи и области декольте;

омоложение рук;

улучшение тонуса и цвета кожи;

удаление сосудистой сетки и пигментных пятен;

избавление от гравитационного птоза (мимических морщин);

устранение рубцовых изменений кожи, удаление шрамов;

эффективное удаление растяжек.

Курс омоложения с помощью данного лазера обладает накопительным эффектом: спустя три-четыре дня после первой процедуры кожа заметно подтягивается, а также разглаживаются мелкие морщинки. По мере восстановления клеток эффект омоложения усиливается. Максимальный результат достигается через несколько недель после последней процедуры курса. Эффект омоложения сохраняется от трех до пяти лет после проведенного курса, состоящего из 3-5 процедур.

У данной процедуры есть несколько преимуществ, которые отличают ее от других методов омоложения:

Высокая эффективность и глубина проникновения в кожу позволяет сократить количество процедур.

Процедура не требует применения анестезии или другой специальной подготовки.

Передовая технология гладкого импульса с одновременным контактным охлаждением на всем протяжении процедуры обеспечивает наивысшую безопасность и максимально возможную безболезненность.

Фракционный метод воздействия сводит период реабилитации и восстановления к минимуму.

Стойкий эффект. Клинически подтверждённые результаты. Лазерная подтяжка лица не просто убирает симптомы старения – она способствует пробуждению механизма омоложения кожи.

Эффективное и щадящее воздействие на "трудные зоны": область "гусиных лапок", шея, руки.

Пройти данную процедуру можно в Wellness-центре "TerraSPA"

Адрес: г. Белокуриха, Славского, 34

Тел. 8-800-250-37-90, звонок по России бесплатный

info@wellness-terraspa.ru, www.wellness-terraspa.ru

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