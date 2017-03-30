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Прокуратура назвала виновных в "штурме" родителями барнаульского лицея

, ИА "Амител"
Надзорное ведомство считает, что комитет по образованию не провел работу для решения проблемы с записью детей в школу

Фото: vk.com/barneos22

История со "штурмом" барнаульского лицея №121 родителями, желающими записать своих детей в первый класс, получила продолжение — прокуратура назвала виновных в такой ситуации.

Напомним, что горожане, преследуя цель добиться попадания своих детей именно в эту школу, были вынуждены стоять на улице в огромной очереди.

Прокуратура провела проверку по данному факту. В настоящее время в надзорном ведомстве констатируют, что приказом городского комитета по образованию за лицеем №121 закреплено 82 многоквартирных дома, в которых проживают дети, потенциально подлежащие обучению по образовательным программам начального общего образования в 2017/2018 учебном году, в количестве около 450 человек.

В то же время число вакантных мест на момент издания приказа составляло всего 180.

1 февраля, когда стартовал прием заявлений на запись детей в школу, с 08:00 до 16:00 на территории лицея присутствовало свыше 300 человек. При этом законодательство оговаривает, что срок ожидания в очереди при подаче подобного заявления не должен превышать 10 минут, а помещение, в котором осуществляется прием, должно обеспечивать комфортное расположение граждан.

В итоге в прокуратуре пришли к выводу, что комитет по образованию заблаговременно не провел работу по сбалансированному закреплению конкретной территории за конкретными образовательными учреждениями. Это, в свою очередь, заставило родителей, получивших отказ в предоставлении места в школе для своих детей, повторно обратиться за получением места в другие образовательные учреждения.

Со стороны надзорного ведомства главе комитета по образованию внесено представление о необходимости устранить нарушение закона.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.03.2017 12:02
- гость -

Напомним, что горожане, преследуя цель добиться попадания своих детей именно в эту школу, были вынуждены стоять на улице в огромной очереди.

Ну вот эти граждане и виноваты. Сами устроили истерию, а прокуратура ищи теперь виноватых.

0  0
30.03.2017 12:05
гость1

А на антикоррупционную составляющую создание таких очередей и ажиотажа прокуратура не проверила?

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30.03.2017 12:05
- гость -

если мозги есть любую школу закончит с медалью а если дебил то хоть куда отдай!че устраивать истерию..

0  0
30.03.2017 12:09
- гость -

у кого нет медали у того нет мозгов, чо

0  0
30.03.2017 12:14
- гость -

прокурорские, не сцыте. в следущем году такая же ситуевина будет. без "работы" не останитесь

0  0
30.03.2017 12:15
- гость -

ну что скажите жители "благоустроенных" новостройных районов?

0  0
30.03.2017 12:17
- гость -

всем мест хватает?

0  0
30.03.2017 12:19
- гость -

у таких родителей не может быть нормальных детей. так что можно выбирать любую школу

0  0
30.03.2017 12:22
- гость -

нашли виновного... ха-ха

0  0
30.03.2017 12:25
- гость -

30.03.2017 12:17 - гость - всем мест хватает?

да всем. сейчас решают как будут учиться первоклашки. в три смены или в три этажа парты ставить

0  0
30.03.2017 12:26
Змей

Ну, как вам многоэтажная застройка, горожане? Всем мест хватает? Это ещё дома по 9 этажей стоят и уже такое. А что будет, когда начнут строить дома по 25 этажей???

0  0
30.03.2017 12:26
Змей

Ну, как вам многоэтажная застройка, горожане? Всем мест хватает? Это ещё дома по 9 этажей стоят и уже такое. А что будет, когда начнут строить дома по 25 этажей???

0  0
30.03.2017 12:32
медведь-шатун

А, детишачьки лиц из МО, МВД, и прочих в погонах могут быть зачислены в любую школу -- вот поэтому и битва, Мы проживаем на районе, а места НЕТ.....

0  0
30.03.2017 12:39
- гость -

мдааа...дела!

0  0
30.03.2017 12:44
Гость

Нашли стрелочника, а целые кварталы без школ, больниц, детсадов это нормально?

0  0
30.03.2017 12:49
- гость -

господи уж мест в школах нет .все рожают и рожают с деревень все едет и едут ..есть же наукоград Бийск!Новосибирск

0  0
30.03.2017 12:55
гость

Тут высказывались про мозги не которые ,, только нет их -мозгов этих у "образованого" комитета по образованию, которые закрепили за школой в 180 мест ,более 450 детей--- читайте статью - родителям сочувствую

- взяли прописку, посчитали детей- уже давно везде все в базах есть, распределили по школам в соответствии с льготами Наказать КОМИТЕТ

0  0
30.03.2017 12:59
- гость -

родителям сочувствую

в этой очереди немалая часть тех,кто вообще там жилья своего не имеет-арендует. тоже сочувствую безмозглым

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