Фото: vk.com/barneos22
История со "штурмом" барнаульского лицея №121 родителями, желающими записать своих детей в первый класс, получила продолжение — прокуратура назвала виновных в такой ситуации.
Напомним, что горожане, преследуя цель добиться попадания своих детей именно в эту школу, были вынуждены стоять на улице в огромной очереди.
Прокуратура провела проверку по данному факту. В настоящее время в надзорном ведомстве констатируют, что приказом городского комитета по образованию за лицеем №121 закреплено 82 многоквартирных дома, в которых проживают дети, потенциально подлежащие обучению по образовательным программам начального общего образования в 2017/2018 учебном году, в количестве около 450 человек.
В то же время число вакантных мест на момент издания приказа составляло всего 180.
1 февраля, когда стартовал прием заявлений на запись детей в школу, с 08:00 до 16:00 на территории лицея присутствовало свыше 300 человек. При этом законодательство оговаривает, что срок ожидания в очереди при подаче подобного заявления не должен превышать 10 минут, а помещение, в котором осуществляется прием, должно обеспечивать комфортное расположение граждан.
В итоге в прокуратуре пришли к выводу, что комитет по образованию заблаговременно не провел работу по сбалансированному закреплению конкретной территории за конкретными образовательными учреждениями. Это, в свою очередь, заставило родителей, получивших отказ в предоставлении места в школе для своих детей, повторно обратиться за получением места в другие образовательные учреждения.
Со стороны надзорного ведомства главе комитета по образованию внесено представление о необходимости устранить нарушение закона.
Комментарии
Напомним, что горожане, преследуя цель добиться попадания своих детей именно в эту школу, были вынуждены стоять на улице в огромной очереди.
Ну вот эти граждане и виноваты. Сами устроили истерию, а прокуратура ищи теперь виноватых.
А на антикоррупционную составляющую создание таких очередей и ажиотажа прокуратура не проверила?
если мозги есть любую школу закончит с медалью а если дебил то хоть куда отдай!че устраивать истерию..
у кого нет медали у того нет мозгов, чо
прокурорские, не сцыте. в следущем году такая же ситуевина будет. без "работы" не останитесь
ну что скажите жители "благоустроенных" новостройных районов?
всем мест хватает?
у таких родителей не может быть нормальных детей. так что можно выбирать любую школу
нашли виновного... ха-ха
30.03.2017 12:17 - гость - всем мест хватает?
да всем. сейчас решают как будут учиться первоклашки. в три смены или в три этажа парты ставить
Ну, как вам многоэтажная застройка, горожане? Всем мест хватает? Это ещё дома по 9 этажей стоят и уже такое. А что будет, когда начнут строить дома по 25 этажей???
Ну, как вам многоэтажная застройка, горожане? Всем мест хватает? Это ещё дома по 9 этажей стоят и уже такое. А что будет, когда начнут строить дома по 25 этажей???
А, детишачьки лиц из МО, МВД, и прочих в погонах могут быть зачислены в любую школу -- вот поэтому и битва, Мы проживаем на районе, а места НЕТ.....
мдааа...дела!
Нашли стрелочника, а целые кварталы без школ, больниц, детсадов это нормально?
господи уж мест в школах нет .все рожают и рожают с деревень все едет и едут ..есть же наукоград Бийск!Новосибирск
Тут высказывались про мозги не которые ,, только нет их -мозгов этих у "образованого" комитета по образованию, которые закрепили за школой в 180 мест ,более 450 детей--- читайте статью - родителям сочувствую
- взяли прописку, посчитали детей- уже давно везде все в базах есть, распределили по школам в соответствии с льготами Наказать КОМИТЕТ
родителям сочувствую
в этой очереди немалая часть тех,кто вообще там жилья своего не имеет-арендует. тоже сочувствую безмозглым