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История со "штурмом" барнаульского лицея №121 родителями, желающими записать своих детей в первый класс, получила продолжение — прокуратура назвала виновных в такой ситуации.

Напомним, что горожане, преследуя цель добиться попадания своих детей именно в эту школу, были вынуждены стоять на улице в огромной очереди.

Прокуратура провела проверку по данному факту. В настоящее время в надзорном ведомстве констатируют, что приказом городского комитета по образованию за лицеем №121 закреплено 82 многоквартирных дома, в которых проживают дети, потенциально подлежащие обучению по образовательным программам начального общего образования в 2017/2018 учебном году, в количестве около 450 человек.

В то же время число вакантных мест на момент издания приказа составляло всего 180.

1 февраля, когда стартовал прием заявлений на запись детей в школу, с 08:00 до 16:00 на территории лицея присутствовало свыше 300 человек. При этом законодательство оговаривает, что срок ожидания в очереди при подаче подобного заявления не должен превышать 10 минут, а помещение, в котором осуществляется прием, должно обеспечивать комфортное расположение граждан.

В итоге в прокуратуре пришли к выводу, что комитет по образованию заблаговременно не провел работу по сбалансированному закреплению конкретной территории за конкретными образовательными учреждениями. Это, в свою очередь, заставило родителей, получивших отказ в предоставлении места в школе для своих детей, повторно обратиться за получением места в другие образовательные учреждения.

Со стороны надзорного ведомства главе комитета по образованию внесено представление о необходимости устранить нарушение закона.