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Известный журналист-международник Юрий Выборнов скончался в Москве

, ИА "Амител"
Прощание с ним состоится 1 апреля

Фото: komitet.net.ua

Известный журналист-международник Юрий Выборнов скончался в столице РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его сына – спортивного комментатора Константина Выборнова.

Проститься с журналистом можно в субботу, 1 апреля, в 12:00 по адресу: Ленинский проспект, 8, корпус 17 (ритуальный зал Первой Градской больницы), добавил его сын.

Агентство отмечает, что Юрий Выборнов родился в Одессе в 1946 году. С 1974 по 1991 год он являлся собственным корреспондентом советского телевидения в Италии. Затем работал собкором ОРТ в Австрии, после чего – Первого канала в Израиле. Кроме этого, журналист написал книгу "Марадона, Марадона...".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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