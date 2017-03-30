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Известный журналист-международник Юрий Выборнов скончался в столице РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его сына – спортивного комментатора Константина Выборнова.

Проститься с журналистом можно в субботу, 1 апреля, в 12:00 по адресу: Ленинский проспект, 8, корпус 17 (ритуальный зал Первой Градской больницы), добавил его сын.

Агентство отмечает, что Юрий Выборнов родился в Одессе в 1946 году. С 1974 по 1991 год он являлся собственным корреспондентом советского телевидения в Италии. Затем работал собкором ОРТ в Австрии, после чего – Первого канала в Израиле. Кроме этого, журналист написал книгу "Марадона, Марадона...".