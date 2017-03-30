Фото: 111wallpapers.com
Магазины всемирно известного бренда Adidas массово закрылись в Барнауле.
Так, работу прекратили торговые точки в ТРЦ "Весна", ТРЦ "Сити-центр" и на проспекте Ленина, 85.
Согласно данным официального сайта компании, в настоящее время в краевой столице работают только два магазина Adidas — в ТРЦ "Европа" и ТЦ "Волна".
Стоит ли ждать того, что закрывшиеся магазины переедут на другие торговые площадки, пока не ясно.
Комментарии
сами адики шить умеем.импортозамещение однако.
abibasы победили?
ну все, упадет теперь местный уровень четкости...
ну все, упадет теперь местный уровень четкости...
ну все, упадет теперь местный уровень четкости...
всё на самом деле просто, в центре кратно возросла аренда помещений... а покупательная способность поциков и всех остальных упала, торговать себе в убыток никто не хочет
О ужас, неужели теперь отжимать мобилки Чоткие пацанчики будут в китайском шмотье
Кто носит фирму Адидас,тот настоящий п...........!
вполне и двух хватит на город...
з.ы. а из весны похоже и другие скоро сбегут
У нас в городе много поклонников Adidas?