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Магазины всемирно известного бренда Adidas массово закрылись в Барнауле.

Так, работу прекратили торговые точки в ТРЦ "Весна", ТРЦ "Сити-центр" и на проспекте Ленина, 85.

Согласно данным официального сайта компании, в настоящее время в краевой столице работают только два магазина Adidas — в ТРЦ "Европа" и ТЦ "Волна".

Стоит ли ждать того, что закрывшиеся магазины переедут на другие торговые площадки, пока не ясно.