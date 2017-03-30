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СМИ: Иванка Трамп официально станет госслужащей, но без зарплаты

, ИА "Амител"
Должность дочери Трампа – специальная помощница президента, за ней уже закреплен кабинет в Белом доме

Фото: independent.co.uk

Дочь американского лидера Дональда Трампа Иванка станет официально работать в Белом доме в качестве госслужащей, не получая при этом заработной платы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Иванки, опубликованное в газете The New York Times (NYT).

Отмечается, что дочь Трампа будет выполнять роль советника президента США и станет официально числиться государственной служащей. Ее должность – спецпомощница главы Штатов, за ней уже закреплен кабинет в Белом доме. Ранее Иванка заявляла, что будет неофициальной советницей отца, однако ее слова раскритиковали специалисты по этике, указав, что тем самым она освобождается от соблюдения ряда правил.

Дочь республиканца отметила, что слышала об опасениях насчет того, что она будет советницей американского лидера в качестве частного лица при добровольном соблюдении всех этических норм. "Поэтому вместо этого я буду неоплачиваемой сотрудницей Белого дома, к которой применимы все те же правила, что и к другим федеральным служащим", – приводит издание ее слова.

Отмечается, что 35-летняя Иванка выпускала свои коллекции ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала Дональду Трампу вести избирательную кампанию и участвовала в агитационных митингах и публичных выступлениях. Отмечается, что женщина вместе с сыновьями Трампа Эриком и Дональдом-младшим занимала должность одного из трех вице-президентов компании Trump Organization, которая специализируется на строительстве. В начале 2017 года дочь избранного американского лидера заявила, что уйдет в отставку со своей должности в компании.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.03.2017 12:39
- гость -

У нас сейчас учителя - Иванки, врачи уже более менее

0  0
30.03.2017 12:57
- гость -

Типо,их Трамп всех удочерил,не?

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