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Средняя зарплата работников сельского хозяйства в Алтайском крае увеличилась в начале текущего года на 15% по отношению к январю прошлого года, сообщает региональное министерство экономического развития.

Ранее портал Amic.ru информировал о том, что в целом по региону в январе среднемесячная зарплата составила 20 302 рубля.

"Опережающие темпы роста заработной платы в январе 2017 года отмечены в сельском хозяйстве (115%), обрабатывающем секторе (107,3%), обеспечении электрической энергией, газом и паром (115,8%), в транспортировке и хранении (114,1%), в том числе в складском хозяйстве и вспомогательной транспортной деятельности (133,8%), в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (107,9%), а также в строительстве и торговле (104,2%)", – указывают в краевом МЭР.

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При этом отметим, что показатель средней зарплаты в сельском хозяйстве составляет 17 106 рублей. То есть это не самый "денежный" сектор экономики.

Больше всего на Алтае, напомним, получают в следующих отраслях:

деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки – 43 494 рубля;

деятельность трубопроводного транспорта – 37 781 рубль;

деятельность финансовая и страховая – 33 088 рублей;

деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки – 31 677 рублей;

добыча полезных ископаемых – 31 436 рублей.

В целом за период с 2006 по 2016 год среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций в Алтайском крае выросла в 4,3 раза.