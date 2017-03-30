Фото: vk.com/barneos22

Автомобилисты сообщают о том, что военные на час перекрыли дорогу под Барнаулом.

"Военные перекрыли дорогу в сторону Бобровки на 1 час", – отмечает автор заметки, размещенной в паблике Barnaul 22.

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В результате ограничения движения образовалась пробка.