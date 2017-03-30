Фото: vk.com/barneos22
Автомобилисты сообщают о том, что военные на час перекрыли дорогу под Барнаулом.
"Военные перекрыли дорогу в сторону Бобровки на 1 час", – отмечает автор заметки, размещенной в паблике Barnaul 22.
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В результате ограничения движения образовалась пробка.
Комментарии
А город подумал учения идут
Ля,ля,ля,просто Тополя! Дай бог нашей Дивизии РВСН, в Сибирском,не начинать обратный отсчёт! Всех читателей амика олд-с наступившей васной!
потенциальному противнику и агентуру иметь даже не надо, жители сами все выложат, расскажут, укажут, да еще и фотографии прикрепят. Ну да, военные, ну да пробка, дальше то что?
Генерал приехал грибы в лесу собирать
- гость - 30 марта 2017 г. 13:54 потенциальному противнику и агентуру иметь даже не надо, жители сами все выложат, расскажут, укажут, да еще и фотографии прикрепят. Ну да, военные, ну да пробка, дальше то что?
Я до сих пор не пойму за кого Амител?
тушенку делят