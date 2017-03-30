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Авторы популярных в Америке комиксов The Rook обвинили Стивена Кинга в плагиате. Они утверждают, что писатель позаимствовал у них образ главного героя для своей серии книг "Темная башня", пишет ТАСС со ссылкой на портал TMZ.

По его данным, против Кинга подан судебный иск с требованием выплатить компенсацию на сумму свыше 500 миллионов долларов.

Истцы утверждают, что герой фантастической эпопеи Кинга – "последний из ордена стрелков" Роланд Дискейн – похож на персонажа Рестина Дэйна, причем не только инициалами. По словам создателей комиксов, оба героя путешествуют во времени, сражаются с монстрами и являются "почти бессмертными романтичными искателями приключений". Так же, как и Дэйн, Дискейн одевается словно ковбой, хотя сам не является уроженцем Дикого Запада, а башни в обоих произведениях очень похожи друг на друга.

Портал отмечает, что комиксы про Рестина Дэйна появлялись на прилавках магазинов с 1977 по 1983 год. Кинг, который выпустил первую книгу "Темной башни" в 1982 году, признавался, что читал эти журналы, которые выходили миллионными тиражами в издательстве Dark Horse Comics.

Также отмечается, что данные о поданном иске появились сразу после того, как был представлен ролик фильма "Темная башня", снятый по одноименным романам Кинга. Его выход в мировой прокат должен состояться в июле.