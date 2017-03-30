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Полицейские задержали под Барнаулом браконьеров, убивших лося — разделанная туша животного находилась в автомобиле.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, работники ДПС остановили машину поздней ночью на подъезде к селу Фирсово.

В автомобиле полицейские обнаружили разделанную тушу убитого дикого лося. Мужчин доставили в отдел МВД, где было установлено, что задержанные устроили незаконный отстрел в квартале Бобровского лесничества из своего карабина "Лось 7".

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В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной охоте.