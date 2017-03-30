Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

Церемония открытия VIII Межрегиональной молодежной художественной выставки "Аз.Арт. Сибирь" прошла 29 марта в Барнауле в выставочном зале музея "Город", где собралось намного больше народа, чем было запланировано. Почетными гостями выставки стали известный живописец, главный ученый секретарь и первый вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин, председатель Новокузнецкого городского отделения Союза художников России Александр Суслов, а также представитель центрального аппарата Союза художников России Татьяна Бойцова.

Кроме того, в зале были представители различных ветвей власти. Например, к молодым художникам обратились депутат Госдумы от "Единой России" Даниил Бессарабов и вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин.

В этом году в выставке участвует 261 художник из 13 территорий Сибири. На конкурс они представили 485 работ. В выставке "Аз.Арт. Сибирь" принимают участие искусствоведы и художники до 35 лет. Конкурс проводится в семи номинациях: печатная и уникальная графика, станковая живопись, скульптура, декоративное искусство, графический дизайн.

Работы участников Межрегиональной молодежной художественной выставки представлены в Барнауле на 13 выставочных площадках. Экспозиции будут работать до 24 апреля. Организаторы творческого проекта – Алтайская краевая организация Союз художников России, государственный музей Алтайского края и барнаульский музей "Город". Масштабный проект получил грант губернатора региона и поддержку по программе "Барнаул – культурная столица юга Сибири".