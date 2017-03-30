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Новосибирские полицейские нашли вмерзшее в лед тело погибшего мужчины рядом с одним из гаражно-строительных кооперативов Левобережья. Стражи порядка не смогли достать труп самостоятельно, поэтому обратились за помощью в муниципальную аварийно-спасательную службу, сообщается в официальной группе МАСС во "ВКонтакте".

Инцидент произошел в среду, 29 марта. Спасателям пришлось воспользоваться шанцевым инструментом, чтобы освободить тело. После этого тело было передано правоохранителям.

Теперь полицейским предстоит установить личность погибшего мужчины.