Первый спектакль совместного труда журнала "Автограф" и Алтайского краевого театра музыкальной комедии состоялся в декабре прошлого года и стал одним из ярких событий в жизни Барнаула. Примечательно, что в постановке принимали участие непрофессиональные артисты.

На фото: Альберт Штребель

Сотрудники компании "Ростелеком" приняли активное участие в спектакле в качестве актеров и зрителей. Заместитель директора по работе с корпоративным и госсегментом Алтайского филиала "Ростелеком" успешно справился с главной ролью в постановке "Праздник одиночества" режиссера Сергея Лебедева. В спектакле шла речь о художнике, который продал все, что имел, и купил розы для своей возлюбленной.

В первом сезоне 100 рублей с каждого проданного на премьеру спектакля билета было перечислено на приобретение оборудования в отделение онкогематологии Алтайской краевой детской клинической больницы. Во втором сезоне часть собранных от спектакля средств будет направлена в Алтайскую региональную общественную организацию "Мать и дитя".

На фото: Сцены из спектакля первого сезона проекта

"Социальный проект возлагает ответственность не только на организаторов и участников проекта, но и на зрителей. Ведь от их поддержки будет зависеть благотворительный сбор, который пойдет нуждающимся в помощи детям. Мы, как и все, следим в соцсетях за ходом репетиций новой труппы и с нетерпением ждем второй премьеры! – сообщила пресс-секретарь Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Елена Мозговая.

Новый спектакль будет состоять из пяти мини-спектаклей разных жанров. Он готовится с участием пяти режиссеров Алтайского края под руководством Константина Яковлева. Пока представители делового сообщества и медиаперсоны посещают тренинги, мастер-классы, учат тексты и вживаются в роль, "Ростелеком" готовит для участников проекта сюрпризы и подарки. Компания примет участие в призовой лотерее и конкурсах для зрителей, а посетившие спектакль сотрудники определят, кому из участников театрального действа вручить приз зрительских симпатий.