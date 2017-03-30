Фото: magnit.rybnoe.net

Ритейлер "Магнит" открывает свой новый магазин в здании бывшего барнаульского кинотеатра, а ныне торгового центра "Россия".

Как сообщил порталу Amic.ru представитель ТЦ, торговая точка заработает уже 31 марта. Магазин в формате "Магнит у дома" разместится на первом этаже "России".

Отметим, что данная торговая сеть активно совершает передвижения в краевой столице. Прошлый год отметился в Барнауле закрытием гипермаркетов ритейлера в таких крупных торгово-развлекательных центрах, как "Арена" и "Весна".

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Очевидно, компания ищет наиболее оптимальную конфигурацию для ведения бизнеса в региональном центре.

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