Седьмая региональная олимпиада по робототехнике пройдет 1 апреля в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова. Традиционно в мероприятии принимают участие воспитанники детских садов, учащиеся с 1 по 11 класс, студенты колледжей и вузов, интересующиеся информатикой, технологиями, конструированием, наукой.
Соревнования роботов пройдут в двух категориях:
- основной (очной)
- творческой (заочной)
А также по двум направлениям:
- "Lego Wedo"
- "Lego Mindstorms"
По условиям олимпиады участникам предстоит сначала собрать роботов, а затем загрузить им программу для выполнения операции. Победители определятся в каждой возрастной группе. Лучшие выступления отметят дипломами I, II, III степени.
Олимпиаду проводит Министерство образования и науки Алтайского края и ассоциация "Образовательная робототехника в Алтайском крае". По словам организаторов, алтайские школьники активно и с удовольствием пользуются предоставленной возможностью демонстрировать свои умения, навыки и личные качества. Для ребят, увлеченных робототехникой, это настоящий праздник, ведь только на подобных мероприятиях можно встретить настоящих единомышленников, обменяться опытом и наладить профессиональные контакты.
Более подробная информация по телефону: 8(903) 957-86-67 (Пузырная Елена Викторовна).
Программа олимпиады размещена на сайте
Открытие олимпиады пройдет 1 апреля в 10.30 в спортивном зале корпуса "Д" (вход через главный корпус, пр. Ленина, 46).
Комментарии
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