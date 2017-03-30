Четверг, 30 Март, 16:10

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,02
€ 61,53
Brent
$ 51,5
20°
Обь
33см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Казенное имущество в Алтайском крае будут продавать по-новому

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Региональный парламент лишают права утверждать план приватизации

Фото: vsepronedvizhimost.ru

План приватизации госимущества, находящегося в собственности региона, будет принимать не Алтайское краевое Законодательное Собрание, а правительство Алтайского края. Такие изменения прописаны в проекте нового закона. Он принят в первом чтении на сессии АКЗС в четверг, 30 марта. Окончательное чтение может состояться уже в апреле. Продвигают новшества партия власти и краевое правительство, оппозиционные партии выступают против.

По словам министра имущественных отношений Алтайского края Людмилы Сорокиной, по принимаемому закону утверждение прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества будет осуществлять региональное правительство. До сих пор это делало АКЗС.

При этом контроль за реализацией также остается у парламента.

Сорокина объяснила необходимость перемен приведением в соответствие с федеральным законодательством. Такая практика, по ее словам, есть во многих регионах.

В законе меняется не только это. Предыдущий закон был принят в регионе почти 15 лет назад и уже устарел.

Депутаты "Единой России", которые в большинстве закон поддерживают, объясняют иначе: все равно желающих покупать краевое имущество крайне мало (оставшиеся объекты экономически малопривлекательны), важно не кто утверждает, а кто занимается реализацией, а делают этот как раз чиновники, так что принятие нового закона поможет им работать более оперативно.

Впрочем, дискуссия была даже среди депутатов-единороссов.

Фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" потерю такого права не поддерживают.

"Вот нам говорят, что так будет удобнее. Исполнительной власти было бы удобнее, чтобы нас не было, но мы же не самораспускаемся от этого. Сейчас получается, что мы не утверждаем прогнозный план приватизации, но контролируем его исполнение", – сказал глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов.

На 2017 год в прогнозном плане приватизации 57 объектов. От их продажи планируется выручить 17 млн рублей. И вряд ли он будет реализован.  

Кстати, в 2016 году бюджет получил от продажи собственности 17 млн рублей.

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

30.03.2017 15:16
- гость -

Людей гоняли на субботники строить, а сейчас кто-то сильно умный всё продает. Лично я студентом 2 раза ездил работать на ТЭЦ-2, которую уже продали.

0  0
30.03.2017 15:32
Пэнсионэр

И то верно, Депутатов много и доля по распила маленькая, у министров и доля поболе и в чужие руки народная собственность не попадёт, всё слугам народа достанется

0  0
30.03.2017 15:41
- гость -

Исполнительной власти было бы удобнее, чтобы нас не было, но мы же не самораспускаемся от этого.

населению было бы особенно удобно если бы вас не было. начиная с гордумы и заканчивая госдумкой

0  0
30.03.2017 15:58
- гость -

нефиг ходить на субботники

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
16:04
Пожарная машина сбила девять человек в Домодедове 0
15:48
Путин поручил призвать в армию 142 тысячи новобранцев 3
15:34
Продавец цветов секатором отбилась от грабителя в Новосибирске 1
15:31
Где и как в Барнауле принять участие в "Тотальном диктанте"? 0
15:21
Национальный роуминг собираются отменить в России 1
15:16
Штормовое предупреждение: волна холода и снег обрушатся на Алтайский край 4
15:03
Казенное имущество в Алтайском крае будут продавать по-новому 4
14:49
На Аляске считают, что российское управление могло быть лучше американского 4
14:33
Пропавший 18-летний барнаулец найден погибшим 2
14:13
Выставка "Аз.Арт. Сибирь – 2017" начала работу в Барнауле. Фото 0
14:02
Сеть "Магнит" открывает магазин в бывшем барнаульском кинотеатре "Россия" 13
13:53
Новосибирские спасатели нашли тело мужчины, вмерзшее в лед 2
13:48
Жвачка с призывами к опасным действиям появилась в магазинах Приморья 0
13:34
Убийц лося задержали полицейские в Алтайском крае. Фото 3
13:22
Зарплата алтайских аграриев выросла на 15% – власти 4
13:15
СМИ сообщили об иске на $500 млн против Стивена Кинга за плагиат 3
13:02
Дорогу под Барнаулом перекрыли военные – очевидцы. Фото 7
12:51
Алтайские власти отсекут псевдополучателей социальных стипендий в ссузах 15
12:33
СМИ: Иванка Трамп официально станет госслужащей, но без зарплаты 2
12:21
Большинство магазинов Adidas закрылись в Барнауле 17
12:13
Зачем нужен закон о трудовом воспитании в школе и каких изменений ждать? 11
12:07
Известный журналист-международник Юрий Выборнов скончался в Москве 0
11:54
Прокуратура назвала виновных в "штурме" родителями барнаульского лицея 33
11:40
Частный жилой дом полыхал в Бийске 0
11:23
Турецкий суд приостановил работу сервиса Booking.com в стране 2
11:14
Молодой папа в Алтайском крае украл овцу, чтобы отметить день рождения сына 12
11:06
АКРА прогнозирует незначительный рост экономики РФ в 2017 году 4
11:00
Провайдер "Сибирские сети" дарит пользователям бесплатный интернет 0
10:54
Певца Джорджа Майкла похоронили в Лондоне спустя три месяца после смерти 6
10:41
Чем знаменит художник Винсент Ван Гог? 17
10:33
Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с "Евровидением-2017" 5
10:30
Компания "Жилищная инициатива" помогает клиентам взять выгодную ипотеку 0
10:23
Заболеваемость ОРВИ среди школьников в Барнауле на 39% выше эпидпорога 2
10:16
Захарова показала признание в любви от "тайного поклонника" 11
10:06
Бизнесмен Александр Мамут купил сеть кинотеатров "Синема Парк" – СМИ 0
10:05
Стоп-кадр. Женщина и картина "Ветки" на выставке "Аз.Арт. Сибирь" 3
09:54
Омские школьники построили "казино" и прогуливали в нем уроки. Фото 15
09:40
Алтайский парламент пополнился новым депутатом от ЛДПР 6
09:32
СК возбудил дело в связи с пропажей 23-летней жительницы Барнаула 11
09:30
Как импортозамещение помогает алтайским фермерам? 4
09:24
Пенсионерка скончалась в Тамбове из-за отказа скорой ехать на вызов 23
09:16
Алтайская ЛДПР предложила смягчить транспортный налог для многодетных семей 8
09:13
"АлтайБаскет" начал полуфинальную серию Суперлиги-3 с разгромной победы 1
09:06
Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 15
09:00
В чем разница между фильтрованной и бутилированной водой? Инфографика 0
08:56
Пародию на промо-ролик к "Евровидению-2017" опубликовали в сети 9
08:39
Жителей Барнаула утром 30 марта ожидают пятибалльные пробки 1
08:19
Компания Samsung представила смартфоны Galaxy S8 и S8+ 2
08:00
Благотворительный марафон "Спасибо за победу!" стартует в Барнауле 19
07:34
Скарлетт Йоханссон в роли киборга и другие премьеры недели в кино 1
07:03
Власти Барнаула намерены перевезти театр кукол "Сказка" в здание "Родины" 26
06:32
Таунхаус у соснового леса продают в Барнауле за 18 млн рублей. Фото 28
06:01
"Ходят кони": известные песни Валерия Золотухина в кино. Видео 3
05:08
Потепление до +22 градусов придет в Алтайский край 30 марта 2
03:07
Участники британского реалити-шоу год жили в лесу после окончания проекта 2
01:08
Ученые выдвинули новую гипотезу возникновения секса 2
00:01
Вороненков жаловался в Мосгорсуд на угрозы перед убийством 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.