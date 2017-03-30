План приватизации госимущества, находящегося в собственности региона, будет принимать не Алтайское краевое Законодательное Собрание, а правительство Алтайского края. Такие изменения прописаны в проекте нового закона. Он принят в первом чтении на сессии АКЗС в четверг, 30 марта. Окончательное чтение может состояться уже в апреле. Продвигают новшества партия власти и краевое правительство, оппозиционные партии выступают против.

По словам министра имущественных отношений Алтайского края Людмилы Сорокиной, по принимаемому закону утверждение прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества будет осуществлять региональное правительство. До сих пор это делало АКЗС.

При этом контроль за реализацией также остается у парламента.

Сорокина объяснила необходимость перемен приведением в соответствие с федеральным законодательством. Такая практика, по ее словам, есть во многих регионах.

В законе меняется не только это. Предыдущий закон был принят в регионе почти 15 лет назад и уже устарел.

Депутаты "Единой России", которые в большинстве закон поддерживают, объясняют иначе: все равно желающих покупать краевое имущество крайне мало (оставшиеся объекты экономически малопривлекательны), важно не кто утверждает, а кто занимается реализацией, а делают этот как раз чиновники, так что принятие нового закона поможет им работать более оперативно.

Впрочем, дискуссия была даже среди депутатов-единороссов.

Фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" потерю такого права не поддерживают.

"Вот нам говорят, что так будет удобнее. Исполнительной власти было бы удобнее, чтобы нас не было, но мы же не самораспускаемся от этого. Сейчас получается, что мы не утверждаем прогнозный план приватизации, но контролируем его исполнение", – сказал глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов.

На 2017 год в прогнозном плане приватизации 57 объектов. От их продажи планируется выручить 17 млн рублей. И вряд ли он будет реализован.

Кстати, в 2016 году бюджет получил от продажи собственности 17 млн рублей.