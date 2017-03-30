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Жвачка с призывами к опасным действиям появилась в магазинах Приморья

, ИА "Амител"
На упаковках продукции размещены призывы к опасным действиям

Фото: divomix.com

В десяти магазинах Приморья нашли жевательную резинку, на внутренних упаковках которой содержатся призывы к опасным действиям. Остальные магазины уже начали проверять на реализацию этой жвачки, сообщает в четверг, 30 марта, РИА Новости со ссылкой на администрацию Приморья.

Ранее в разных регионах РФ – на Сахалине, в Краснодарском крае, Оренбурге, Астрахани – начались проверки магазинов на наличие жевательных резинок "Five. Правда или действие", которую производит Wrigley. На ее обертках содержатся призывы забраться на самое высокое здание и подумать о том, что нужно сделать перед смертью. Согласно заявлению самой компании, жвачку Five, которая вызвала подозрения у потребителей, изымают из продажи, остались лишь небольшие партии этого товара. Также представитель Wrigley подчеркнула, что на всех информационных площадках бренда Five была размещена дополнительная информация, которая призывала к обдуманному и безопасному поведению при выполнении заданий.

По словам директора краевого департамента лицензирования и торговли Елены Коваль, о продаже в магазинах опасной жвачки начали сообщать родители с 17 марта.

Она сообщила, что экспертное заключение будет делать Роспотребнадзор, "но мы обнаружили, что на обертках жевательной резинки действительно присутствуют надписи, призывающие к выполнению различных заданий с риском для жизни". Коваль заявила, что департамент оперативно направил обращения в адрес порядка 2,5 тысяч предприятий розничной торговли с рекомендацией приостановить продажу товара.

В администрации края отметили, что за две недели были проверены 156 предприятий розничной торговли, "опасную" жвачку нашли в десяти магазинах.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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