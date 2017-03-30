Фото: wallpapersafari.com

Аляска могла бы оказаться более развитой территорией, если бы осталась под управлением России, предположил советник по арктической политике правительства штата Аляска Крейг Флинер.

Как передает РИА Новости, по словам чиновника, российские власти могли бы сосредоточиться в этом регионе на обеспечении национальной безопасности.

"Если бы Россия видела в Аляске стратегический регион, а они бы так ее и рассматривали, в основном из-за географического положения и близости к Канаде и США, возможно, русские бы развивали Аляску с точки зрения обеспечения национальной безопасности", – сказал Крейг Флинер.

Это, в свою очередь, могло бы привести к развитию нефтегазового сектора в штате.

В то же время Флинер подчеркнул, что сегодня возможностей возвращения Аляски в состав России нет.

"Я не думаю, что США бы нас отпустили. И я не думаю, что жители Аляски согласились бы на это", – заявил советник.

При этом он отметил, что люди ценят российское наследие на Аляске, многие говорят по-русски и желают добрых отношений с РФ.

Напомним, что в марте 1867 года российский император Александр II продал Аляску США за семь миллионов 200 тысяч долларов золотом. Официально данная территория перешла Штатам 6 октября.



