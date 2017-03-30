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Национальный роуминг собираются отменить в России. Соответствующее решение, предположительно, будет принято в четверг, 30 марта, на совещании в Федеральной антимонопольной службе, пишет BFM.

Издание отмечает, что в середине марта РИА Новости приводило слова замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, который сообщил, что 30 марта операторам нужно будет доложить о готовности к отмене роуминга. "Мы будем констатировать, что решение принято", — процитировало тогда агентство чиновника.

По словам руководителя департамента беспроводных технологий компании J'son & Partners Consulting Виталия Солонина, операторы могут столкнуться с рядом трудностей. По его словам, самым простым является отмена внутрисетевого роуминга, когда абонент приезжает в другой регион страны, регистрируется в сети своего же оператора и платит по более высоким тарифам. "Национальный роуминг касается, прежде всего, тех абонентов, которые пользуются оператором "ТЕЛЕ 2", поскольку у него сеть построена не во всех регионах России. Соответственно, если абонент "ТЕЛЕ 2" приезжает в регион, где сети "ТЕЛЕ 2" нет, он попадает в национальный роуминг", – отмечает он.

Самым сложным, по словам Солонина, является вопрос по роумингу в Крыму. Он выразил мнение, что по нему решений еще не принято, так как отмена внутрисетевого роуминга намечена на второй квартал года (с апреля), а национального – на третий квартал. "То есть, что будет с Крымом, пока непонятно, поскольку там ситуация сложная", – цитирует его издание.

Также сложную ситуацию с роумингом в Крыму отметил главред "Крыминформ" Максим Николаенко. Он объяснил, что на полуострове работает один частный оператор сотовой связи "К-Телеком", у которого есть свой бренд мобильной связи Win mobile. Его деятельность связана с предоставлением вышек связи для роуминга сторонним операторам. Николаенко уточнил, что "К-Телеком" заключил контракт с МТС, поэтому крымчане пользуются услугами компании по ценам, которые действуют в Краснодарском крае, а для остальных операторов роуминг очень дорогой, что и заметили отдыхавшие в 2016 году россияне.

"Я не берусь говорить о конкретных цифрах, возможно, они меняются в зависимости от сезона, но все пользователи, приезжающие с материка, оценивают их как крайне неадекватные. Тем не менее наши власти говорят, что причина именно в нежелании других операторов сотовой связи России идти навстречу и полноценно работать в Крыму", – заключил он.

Издание добавляет, что в сентябре минувшего года глава Минкомсвязи Николай Никифоров предупреждал о повышении тарифов на сотовую связь для граждан РФ в случае отмены роуминга внутри РФ. В антимонопольном ведомстве же полагают, что отмена роуминга не приведет к росту цен на мобильную связь.