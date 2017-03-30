Фото: ttelegraf.ru
Волна холода обрушится на Алтайский край к вечеру четверга, 30 марта — в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает Гидрометцентр, штормовой прогноз передан на ближайшие сутки. "Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, гололедные явления", – отмечают синоптики.
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Также прогнозируется усиление ветра до 15-20 метров в секунду, а местами и вовсе ожидаются порывы до 23-28 метров в секунду.
Ночью температура по краю опустится до -4 градусов. Днем в пятницу по краю воздух прогреется лишь до +7 градусов.
Комментарии
Я вынужден констатировать факт, что не только региональный Гидрометцентр, но и так называемое новостное агенство "Амител" полностью дискредитировали себя, показав свою полнейшую профессиональную непригодность.
30 марта 2017 г., 05:08 - Потепление до +22 градусов придет в Алтайский край 30 марта 30 марта 2017 г., 15:16 - Волна холода обрушится на Алтайский край к вечеру четверга, 30 марта
Еще рекомендовал бы поучаствовать в тотальном диктанте, попросите специально для ваших контор тему для сочинения "Почему я должен сменить работу?"
30.03.2017 15:49 - гость -
Профессиональный словоблуд, вы логически мыслить умеете? В чем нестыковка? Днем где то в крае потеплеет до 22 градусов. А к вечеру где то в АК похолодает.
гость - 30 марта 2017 г. 15:54 сам ты словоблуд! да еще и с логикой у тебя плохо!
Вот именно где то. А конкретно то где? На потоке -20, а на южном + 20?)))) Край то большой, в общем информация ниочем..