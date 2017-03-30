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Волна холода обрушится на Алтайский край к вечеру четверга, 30 марта — в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Гидрометцентр, штормовой прогноз передан на ближайшие сутки. "Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, гололедные явления", – отмечают синоптики.

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Также прогнозируется усиление ветра до 15-20 метров в секунду, а местами и вовсе ожидаются порывы до 23-28 метров в секунду.

Ночью температура по краю опустится до -4 градусов. Днем в пятницу по краю воздух прогреется лишь до +7 градусов.