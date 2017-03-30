Фото: rosvest.com
Указ о призыве в армию 142 тысяч человек подписал президент России Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Осуществить весенний призыв постановляется в период с 1 апреля по 15 июля.
Также указ оговаривает увольнение ранее призванных в ряды Вооруженных сил солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы которых истек.
Федеральному правительству, органам власти российских регионов и призывным комиссиям поручается обеспечить выполнение соответствующих мероприятий.
Также напомним, что ранее глава государства поручил увеличить численность российской армии к 1 июля до 1,9 миллиона человек.
Комментарии
На балтийской 2 нет горячей воды, собаку надо мыть..
30.03.2017 16:01 - гость - На балтийской 2 нет горячей воды, собаку надо мыть..
Выйди на улицу, помой в луже. Луж полно
Отдай собаку в армию, там ее помоют и побреют
правельно пусть служат мальченки в колготках )))чупатые..хоть одежу нормальную поносят
Каждый год, 27 марта и 27 сентября, Верховный Главнокомандующий утверждает приказ Министра Обороны "О призыве на воинскую службу и увольнение в запас". Обыденность, не более. А АМИК подал новость так что будто бы Путин ВНЕЗАПНО приказал призвать 142 тысячи человек...
- гость - 30 марта 2017 г. 16:12 правельно пусть служат мальченки в колготках )))чупатые..хоть одежу нормальную поносят
Ага и железяки из носов и ушей повытаскивают.....
Sergeant of Russia 30 марта 2017 г. 16:38 Каждый год, 27 марта и 27 сентября, Верховный Главнокомандующий утверждает приказ Министра Обороны "О призыве на воинскую службу и увольнение в запас". Обыденность, не более. А АМИК подал новость так что будто бы Путин ВНЕЗАПНО приказал призвать 142 тысячи человек...
Согласен.., а это происходит потому что из редакции Амик никто в армии не служил, они не знают что есть осенний и весенний призыв...хааа подали как сенсацию.
http://old.amic.ru/actions/good/3457/