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Указ о призыве в армию 142 тысяч человек подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Осуществить весенний призыв постановляется в период с 1 апреля по 15 июля.

Также указ оговаривает увольнение ранее призванных в ряды Вооруженных сил солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы которых истек.

Федеральному правительству, органам власти российских регионов и призывным комиссиям поручается обеспечить выполнение соответствующих мероприятий.

Также напомним, что ранее глава государства поручил увеличить численность российской армии к 1 июля до 1,9 миллиона человек.



