Четверг, 30 Март, 17:40

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,02
€ 61,53
Brent
$ 51,5
12°
Обь
33см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Путин поручил призвать в армию 142 тысячи новобранцев

, ИА "Амител"
Призыв будет действовать с 1 апреля по 15 июля

Фото: rosvest.com

Указ о призыве в армию 142 тысяч человек подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Осуществить весенний призыв постановляется в период с 1 апреля по 15 июля.

Также указ оговаривает увольнение ранее призванных в ряды Вооруженных сил солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы которых истек.

Федеральному правительству, органам власти российских регионов и призывным комиссиям поручается обеспечить выполнение соответствующих мероприятий.

Также напомним, что ранее глава государства поручил увеличить численность российской армии к 1 июля до 1,9 миллиона человек.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

30.03.2017 16:01
- гость -

На балтийской 2 нет горячей воды, собаку надо мыть..

0  0
30.03.2017 16:07
- гость -

30.03.2017 16:01 - гость - На балтийской 2 нет горячей воды, собаку надо мыть..

Выйди на улицу, помой в луже. Луж полно

0  0
30.03.2017 16:09
- гость -

Отдай собаку в армию, там ее помоют и побреют

0  0
30.03.2017 16:12
- гость -

правельно пусть служат мальченки в колготках )))чупатые..хоть одежу нормальную поносят

0  0
30.03.2017 16:38
Sergeant of Russia

Каждый год, 27 марта и 27 сентября, Верховный Главнокомандующий утверждает приказ Министра Обороны "О призыве на воинскую службу и увольнение в запас". Обыденность, не более. А АМИК подал новость так что будто бы Путин ВНЕЗАПНО приказал призвать 142 тысячи человек...

0  0
30.03.2017 16:39
- гость -

- гость - 30 марта 2017 г. 16:12 правельно пусть служат мальченки в колготках )))чупатые..хоть одежу нормальную поносят

Ага и железяки из носов и ушей повытаскивают.....

0  0
30.03.2017 16:40
- гость -

Sergeant of Russia 30 марта 2017 г. 16:38 Каждый год, 27 марта и 27 сентября, Верховный Главнокомандующий утверждает приказ Министра Обороны "О призыве на воинскую службу и увольнение в запас". Обыденность, не более. А АМИК подал новость так что будто бы Путин ВНЕЗАПНО приказал призвать 142 тысячи человек...

Согласен.., а это происходит потому что из редакции Амик никто в армии не служил, они не знают что есть осенний и весенний призыв...хааа подали как сенсацию.

0  0
30.03.2017 17:05
- гость -

http://old.amic.ru/actions/good/3457/

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
17:32
Александр Карлин проинспектировал подготовку Затона к паводку 0
17:26
"Единая Россия" продолжает перезагрузку в Алтайском крае 0
17:17
Даю справку: в Алтайском крае хотят запретить продажу табака беременным 4
17:15
СМИ раскрыли детали российского расследования убийства Вороненкова 0
17:05
Первый звоночек паводка: в Алтайском крае затопило дорогу 1
16:51
Мужчина травмировал голову при монтаже аттракциона луна-парка в Бийске 0
16:33
Курс доллара к рублю упал до минимума с июля 2015 года 5
16:24
Месси прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление судьи 0
16:12
Позитивную игру для молодежи "Розовый кит" предложили внедрить на Алтае 6
16:04
Пожарная машина сбила девять человек в Домодедово 5
15:48
Путин поручил призвать в армию 142 тысячи новобранцев 8
15:34
Продавец цветов секатором отбилась от грабителя в Новосибирске 2
15:31
Где и как в Барнауле принять участие в "Тотальном диктанте"? 0
15:21
Национальный роуминг собираются отменить в России 2
15:16
Штормовое предупреждение: волна холода и снег обрушатся на Алтайский край 8
15:03
Казенное имущество в Алтайском крае будут продавать по-новому 4
14:49
На Аляске считают, что российское управление могло быть лучше американского 11
14:33
Пропавший 18-летний барнаулец найден погибшим 3
14:13
Выставка "Аз.Арт. Сибирь – 2017" начала работу в Барнауле. Фото 0
14:02
Сеть "Магнит" открывает магазин в бывшем барнаульском кинотеатре "Россия" 17
13:53
Новосибирские спасатели нашли тело мужчины, вмерзшее в лед 2
13:48
Жвачка с призывами к опасным действиям появилась в магазинах Приморья 0
13:34
Убийц лося задержали полицейские в Алтайском крае. Фото 3
13:22
Зарплата алтайских аграриев выросла на 15% – власти 4
13:15
СМИ сообщили об иске на $500 млн против Стивена Кинга за плагиат 3
13:02
Дорогу под Барнаулом перекрыли военные – очевидцы. Фото 7
12:51
Алтайские власти отсекут псевдополучателей социальных стипендий в ссузах 18
12:33
СМИ: Иванка Трамп официально станет госслужащей, но без зарплаты 2
12:21
Большинство магазинов Adidas закрылись в Барнауле 18
12:13
Зачем нужен закон о трудовом воспитании в школе и каких изменений ждать? 13
12:07
Известный журналист-международник Юрий Выборнов скончался в Москве 0
11:54
Прокуратура назвала виновных в "штурме" родителями барнаульского лицея 37
11:40
Частный жилой дом полыхал в Бийске 0
11:23
Турецкий суд приостановил работу сервиса Booking.com в стране 2
11:14
Молодой папа в Алтайском крае украл овцу, чтобы отметить день рождения сына 12
11:06
АКРА прогнозирует незначительный рост экономики РФ в 2017 году 4
11:00
Провайдер "Сибирские сети" дарит пользователям бесплатный интернет 0
10:54
Певца Джорджа Майкла похоронили в Лондоне спустя три месяца после смерти 6
10:41
Чем знаменит художник Винсент Ван Гог? 17
10:33
Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с "Евровидением-2017" 5
10:30
Компания "Жилищная инициатива" помогает клиентам взять выгодную ипотеку 0
10:23
Заболеваемость ОРВИ среди школьников в Барнауле на 39% выше эпидпорога 2
10:16
Захарова показала признание в любви от "тайного поклонника" 11
10:06
Бизнесмен Александр Мамут купил сеть кинотеатров "Синема Парк" – СМИ 0
10:05
Стоп-кадр. Женщина и картина "Ветки" на выставке "Аз.Арт. Сибирь" 3
09:54
Омские школьники построили "казино" и прогуливали в нем уроки. Фото 15
09:40
Алтайский парламент пополнился новым депутатом от ЛДПР 7
09:32
СК возбудил дело в связи с пропажей 23-летней жительницы Барнаула 11
09:30
Как импортозамещение помогает алтайским фермерам? 5
09:24
Пенсионерка скончалась в Тамбове из-за отказа скорой ехать на вызов 23
09:16
Алтайская ЛДПР предложила смягчить транспортный налог для многодетных семей 8
09:13
"АлтайБаскет" начал полуфинальную серию Суперлиги-3 с разгромной победы 1
09:06
Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 15
09:00
В чем разница между фильтрованной и бутилированной водой? Инфографика 0
08:56
Пародию на промо-ролик к "Евровидению-2017" опубликовали в сети 9
08:39
Жителей Барнаула утром 30 марта ожидают пятибалльные пробки 1
08:19
Компания Samsung представила смартфоны Galaxy S8 и S8+ 2
08:00
Благотворительный марафон "Спасибо за победу!" стартует в Барнауле 19
07:34
Скарлетт Йоханссон в роли киборга и другие премьеры недели в кино 1
07:03
Власти Барнаула намерены перевезти театр кукол "Сказка" в здание "Родины" 28
06:32
Таунхаус у соснового леса продают в Барнауле за 18 млн рублей. Фото 28
06:01
"Ходят кони": известные песни Валерия Золотухина в кино. Видео 3
05:08
Потепление до +22 градусов придет в Алтайский край 30 марта 2
03:07
Участники британского реалити-шоу год жили в лесу после окончания проекта 2
01:08
Ученые выдвинули новую гипотезу возникновения секса 2
00:01
Вороненков жаловался в Мосгорсуд на угрозы перед убийством 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.