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Вооруженный разбитой бутылкой новосибирец попытался ограбить продавщицу цветочного салона в городе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 28 марта. В павильон зашел молодой человек с "розочкой" и потребовал отдать ему деньги. Женщина дала преступнику отпор, защищаясь с помощью секатора. В итоге грабителю пришлось уйти, а потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию.

Стражи порядка установили личность подозреваемого, которым оказался 30-летний наркозависимый житель Новосибирска, и задержали его. Уточняется, что ранее мужчина уже был осужден за незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотиков.

На месте преступления полицейские нашли разбитую бутылку, с которой сняли отпечатки пальцев. Также им удалось заполучить видеозапись, на которой зафиксированы действия злоумышленника.

По факту разбоя возбуждено дело.