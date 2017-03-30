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Пожарный автомобиль наехал на группу людей в Домодедово, в результате чего погибла одна женщина, еще три человека были госпитализированы. Полицейские устанавливают причину ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

Отмечается, что авария произошла утром в четверг, 30 марта, на автодороге Домодедово в районе пешеходного перехода. На месте ЧП работают полицейские и следователи, которые устанавливают причину произошедшего.

Источник в правоохранительных органах Московской области уточнил, что машина пожарной охраны аэропорта сбила девятерых человек. Автоцистерна двигалась задним ходом, добавил собеседник агентства.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает, что у водителя автомобиля случился гипертонический криз. Согласно результатам медосвидетельствования, алкоголя в крови водителя не было.