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Пожарный автомобиль наехал на группу людей в Домодедово, в результате чего погибла одна женщина, еще три человека были госпитализированы. Полицейские устанавливают причину ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.
Отмечается, что авария произошла утром в четверг, 30 марта, на автодороге Домодедово в районе пешеходного перехода. На месте ЧП работают полицейские и следователи, которые устанавливают причину произошедшего.
Источник в правоохранительных органах Московской области уточнил, что машина пожарной охраны аэропорта сбила девятерых человек. Автоцистерна двигалась задним ходом, добавил собеседник агентства.
РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает, что у водителя автомобиля случился гипертонический криз. Согласно результатам медосвидетельствования, алкоголя в крови водителя не было.
Комментарии
погибнуть на пешеходном переходе от пожарки двигающейся против шерсти задним ходом-это надо где-то нагрешить.
в пожарной машине ездит только один водитель? что-то мне кажется тут мутно
это наверное тот пожарный который в одиночку тушить выезжает, о нём на прошлой неделе писали
30.03.2017 16:21 - гость -
Это в очередной раз должно напомнить пешеходам, что даже на ПП они должны крутить головой во все стороны.
Очень быстро задом ехал!