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Ответом на социально опасную игру "Синий кит" может стать игра "Розовый кит", которая будет побуждать молодое поколение к хорошим поступкам.

Такая точка зрения была заявлена на прошлой неделе на состоявшемся в Госсобрании Республики Алтай правительственном часе, посвященном проблеме реализации программы "Развитие молодежной политики".

В рамках дискуссии народные избранники подняли вопрос о том, ведется ли сегодня разъяснительная работа по ограждению молодежи от участия в игре "Синий кит", которая представляет реальную опасность для людей с неустоявшейся психикой и в первую очередь для подростков.

В этом плане свою положительную роль должна сыграть разработанная контрпропагандная игра "Розовый кит", которая как раз и призывает молодежь к позитивным действиям, отметил глава парламентского комитета по законодательству и национальной политике депутат Виктор Ромашкин.

Отметим, что разработчиком "Розового кита" называют молдавского психотерапевта Штефана Попова. Игра предполагает 50 уровней, по мере прохождения которых подросткам предлагают выполнять задания, направленные на их развитие и реализацию добрых начинаний. Итоговым результатом игры должна стать счастливая жизнь.