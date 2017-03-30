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Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий по поводу своей дисквалификации на четыре матча за оскорбление судьи на матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Чили (1:0). Слова спортсмена передает аргентинское издание La Nacion, пишет "Лента.ру".

Как рассказывает футболист, его слова не были адресованы ассистенту судьи. "Я просто произнес их в воздух", — подчеркнул Месси.

Издание напоминает, что ФИФА решила дисквалифицировать футболиста 28 марта. Кроме этого, Месси оштрафовали на 10 тысяч швейцарских франков (10,2 тысячи долларов). Отмечается, что в первом матче без капитана аргентинцы проиграли команде Боливии со счетом 0:2.

"Российская газета" со ссылкой на El Mundo Deportivo добавляет, что Месси принес извинения Международной федерации за свое поведение. При этом футболист настаивал, что никого не оскорблял, а его эмоции не направлялись на конкретного человека.

Отмечается, что после 13 туров аргентинская сборная находится на третьей строчке в таблице южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Путевки на ЧМ в России получат сборные, которые займут первые четыре места. Команда, занявшая пятую строчку, будет участвовать в стыковых матчах.