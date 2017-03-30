Фото: hyser.com.ua
Курс доллара обновил минимум с июля 2015 года в четверг 30 марта, передает РИА Новости.
Так, в ходе сегодняшних торгов американская валюта упала до показателя 56,34 рубля. Рубль, как отмечается, переживает укрепление на фоне роста цен на нефть.
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Курс евро, в свою очередь, упал до показателя 60,52 рубля.
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Комментарии
Доллар падает, рубль растет, нефть дорожает... опять все плохо
- гость - 30 марта 2017 г. 16:37 Доллар падает, рубль растет, нефть дорожает... опять все плохо
Так у либерастов если хорошо то все равно плохо...
"Доллар падает, рубль растет, нефть дорожает... опять все плохо" Доллар падает - цены растут, доллар растет - цены растут.
- гость - 30 марта 2017 г. 16:53 Либерасты все в Кремле сидят. Им всегда хорошо.
"Доллар падает, рубль растет, нефть дорожает... опять все плохо" ========= может потому, что цены на всё растут в любом случае?