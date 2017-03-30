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Курс доллара обновил минимум с июля 2015 года в четверг 30 марта, передает РИА Новости.

Так, в ходе сегодняшних торгов американская валюта упала до показателя 56,34 рубля. Рубль, как отмечается, переживает укрепление на фоне роста цен на нефть.

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Курс евро, в свою очередь, упал до показателя 60,52 рубля.

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