Пятница, 31 Март, 08:44

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,38
€ 60,6
Brent
$ 51,5
3°
Обь
33см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Депутаты АКЗС призвали власти городов и районов лучше контролировать траты

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Для этого им рекомендовано создавать свои счетные палаты

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Властям городов и районов Алтайского края рекомендуют создавать свои счетные палаты, чтобы следить за эффективностью и целесообразностью расходования средств местных бюджетов. Новый закон о муниципальных контрольно-счетных органах рассматривался на сессии краевого Заксобрания в четверг, 30 марта.

Это было только первое чтение. За инициативу проголосовали единогласно. Второе (окончательное) должно пройти в апреле.

Проект закона "О регулировании некоторых отношений в сфере организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Алтайского края" разработала фракция "Справедливая Россия".

Он прописывает правовой статус местных счетных палат и лиц, в них работающих. Подчеркнем, что даже если закон будет принят (а это очень вероятно), он не обязывает администрации городов и районов Алтайского края создавать счетные палаты, но явно рекомендует.

Возможность создания контрольно-счетных палат у муниципалитетов края есть и сейчас. Однако такие органы созданы только в 10 городах и районах, в том числе в самых крупных — Барнауле и Бийске.

"Мы считаем, что специальные контрольно-счетные органы нужно создавать во всех муниципалитетах края, как минимум на уровне районов и городских округов. Почему? Потому что значительная часть проблем, связанных с расходованием бюджетных средств, существует именно на уровне муниципалитетов. Одна-единственная Счетная палата Алтайского края чисто физически не может организовать и провести проверки во всех муниципальных образованиях региона. К тому же у нее нет для этого всего необходимого спектра полномочий", — пояснил разработчик законопроекта, глава фракции "СР" Александр Молотов.

Он подчеркнул: средства на создание таких органов потребуются небольшие, зато это позволит сэкономить или вернуть в местные бюджеты миллионы рублей.

Это первый законопроект оппозиционной фракции, принятый в новом созыве АКЗС. Такое бывает нечасто. Данным фактом справедливороссы очень гордятся еще и потому, что этот законопроект из их предвыборной программы "20 справедливых законов".

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

31.03.2017 08:16
гость

Свои, что ли?

0  0
31.03.2017 08:19
- гость -

Т.Е. перестать кормиться на местах через аффилированные властью конторы? Это же нарушит всю их пищевую цепочку.

0  0
31.03.2017 08:28
- гость -

Раздувание штата бездельников.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
08:43
ГИБДД предупреждает водителей Алтайского края об опасности вождения в шторм 0
08:31
Волонтеры разыскивают пропавшего в Алтайском крае 36-летнего мужчину 0
08:14
Восемь пожарных тушили полыхающий склад в Заринске 0
07:34
Депутаты АКЗС призвали власти городов и районов лучше контролировать траты 3
07:03
Кино на выходные: "Ледокол", "Голодные игры" и "Ужастики" 0
06:32
Коттедж с видом на Обь продают в Барнауле за 15 млн рублей. Фото 6
06:01
Стихия наступает: МЧС предупреждает жителей Алтая о возможных подтоплениях 2
05:06
Последний день марта в Алтайском крае пройдет под знаком шторма 0
03:13
Ученые: деревья помогают охлаждать Землю 0
02:09
Жуткий клоун пугает детей в новом трейлере "Оно" 0
01:03
Сибирские ученые создали уникальный способ борьбы с раком 2
00:12
Пауки могли бы съесть человечество за один год 1
23:22
Сербский политик снял предвыборный ролик в духе боевиков 80-х 0
22:21
Охранник подмосковного ТЦ избил 13-летнего школьника 3
21:17
Саакашвили дважды оконфузился на конгрессе на Мальте – СМИ 1
20:15
Путин заявил, что готов встретиться с Трампом на саммите в Финляндии 2
19:46
Ситуация на подтопленной дороге в Алтайском крае стабилизировалась 0
19:24
Медведев посоветовал опоздавшему Ткачеву ставить будильник "в разные места" 2
19:09
Коротко о главном: приход паводка, "Магнит" в "России" и запреты на курение
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 30 марта
19:00
Как выбрать бетон: советы экспертов 1
18:49
Суд наказал алтайского почтальона, присвоившего пенсию умершего человека 1
18:29
Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов 0
18:06
Пострадавших в ДТП в Таиланде барнаульских подростков выписали из больницы 0
17:51
Пенсионерку на Алтае судят за гибель женщины и ее дочки на пожаре 0
17:32
Александр Карлин проинспектировал подготовку Затона к паводку 3
17:26
"Единая Россия" продолжает перезагрузку в Алтайском крае 6
17:17
Даю справку: в Алтайском крае хотят запретить продажу табака беременным 10
17:15
СМИ раскрыли детали российского расследования убийства Вороненкова 0
17:05
Первый звоночек паводка: в Алтайском крае затопило дорогу 1
16:51
Мужчина травмировал голову при монтаже аттракциона луна-парка в Бийске 0
16:33
Курс доллара к рублю упал до минимума с июля 2015 года 5
16:24
Месси прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление судьи 1
16:12
Позитивную игру для молодежи "Розовый кит" предложили внедрить на Алтае 7
16:04
Пожарная машина сбила девять человек в Домодедово 5
15:48
Путин поручил призвать в армию 142 тысячи новобранцев 9
15:34
Продавец цветов секатором отбилась от грабителя в Новосибирске 2
15:31
Где и как в Барнауле принять участие в "Тотальном диктанте"? 0
15:21
Национальный роуминг собираются отменить в России 2
15:16
Штормовое предупреждение: волна холода и снег обрушатся на Алтайский край 9
15:03
Казенное имущество в Алтайском крае будут продавать по-новому 4
14:49
На Аляске считают, что российское управление могло быть лучше американского 11
14:33
Пропавший 18-летний барнаулец найден погибшим 4
14:13
Выставка "Аз.Арт. Сибирь – 2017" начала работу в Барнауле. Фото 0
14:02
Сеть "Магнит" открывает магазин в бывшем барнаульском кинотеатре "Россия" 17
13:53
Новосибирские спасатели нашли тело мужчины, вмерзшее в лед 2
13:48
Жвачка с призывами к опасным действиям появилась в магазинах Приморья 0
13:34
Убийц лося задержали полицейские в Алтайском крае. Фото 5
13:22
Зарплата алтайских аграриев выросла на 15% – власти 5
13:15
СМИ сообщили об иске на $500 млн против Стивена Кинга за плагиат 3
13:02
Дорогу под Барнаулом перекрыли военные – очевидцы. Фото 7

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.