Властям городов и районов Алтайского края рекомендуют создавать свои счетные палаты, чтобы следить за эффективностью и целесообразностью расходования средств местных бюджетов. Новый закон о муниципальных контрольно-счетных органах рассматривался на сессии краевого Заксобрания в четверг, 30 марта.
Это было только первое чтение. За инициативу проголосовали единогласно. Второе (окончательное) должно пройти в апреле.
Проект закона "О регулировании некоторых отношений в сфере организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Алтайского края" разработала фракция "Справедливая Россия".
Он прописывает правовой статус местных счетных палат и лиц, в них работающих. Подчеркнем, что даже если закон будет принят (а это очень вероятно), он не обязывает администрации городов и районов Алтайского края создавать счетные палаты, но явно рекомендует.
Возможность создания контрольно-счетных палат у муниципалитетов края есть и сейчас. Однако такие органы созданы только в 10 городах и районах, в том числе в самых крупных — Барнауле и Бийске.
"Мы считаем, что специальные контрольно-счетные органы нужно создавать во всех муниципалитетах края, как минимум на уровне районов и городских округов. Почему? Потому что значительная часть проблем, связанных с расходованием бюджетных средств, существует именно на уровне муниципалитетов. Одна-единственная Счетная палата Алтайского края чисто физически не может организовать и провести проверки во всех муниципальных образованиях региона. К тому же у нее нет для этого всего необходимого спектра полномочий", — пояснил разработчик законопроекта, глава фракции "СР" Александр Молотов.
Он подчеркнул: средства на создание таких органов потребуются небольшие, зато это позволит сэкономить или вернуть в местные бюджеты миллионы рублей.
Это первый законопроект оппозиционной фракции, принятый в новом созыве АКЗС. Такое бывает нечасто. Данным фактом справедливороссы очень гордятся еще и потому, что этот законопроект из их предвыборной программы "20 справедливых законов".
Комментарии
Свои, что ли?
Т.Е. перестать кормиться на местах через аффилированные властью конторы? Это же нарушит всю их пищевую цепочку.
Раздувание штата бездельников.