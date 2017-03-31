Властям городов и районов Алтайского края рекомендуют создавать свои счетные палаты, чтобы следить за эффективностью и целесообразностью расходования средств местных бюджетов. Новый закон о муниципальных контрольно-счетных органах рассматривался на сессии краевого Заксобрания в четверг, 30 марта.

Это было только первое чтение. За инициативу проголосовали единогласно. Второе (окончательное) должно пройти в апреле.

Проект закона "О регулировании некоторых отношений в сфере организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Алтайского края" разработала фракция "Справедливая Россия".

Он прописывает правовой статус местных счетных палат и лиц, в них работающих. Подчеркнем, что даже если закон будет принят (а это очень вероятно), он не обязывает администрации городов и районов Алтайского края создавать счетные палаты, но явно рекомендует.

Возможность создания контрольно-счетных палат у муниципалитетов края есть и сейчас. Однако такие органы созданы только в 10 городах и районах, в том числе в самых крупных — Барнауле и Бийске.

"Мы считаем, что специальные контрольно-счетные органы нужно создавать во всех муниципалитетах края, как минимум на уровне районов и городских округов. Почему? Потому что значительная часть проблем, связанных с расходованием бюджетных средств, существует именно на уровне муниципалитетов. Одна-единственная Счетная палата Алтайского края чисто физически не может организовать и провести проверки во всех муниципальных образованиях региона. К тому же у нее нет для этого всего необходимого спектра полномочий", — пояснил разработчик законопроекта, глава фракции "СР" Александр Молотов.

Он подчеркнул: средства на создание таких органов потребуются небольшие, зато это позволит сэкономить или вернуть в местные бюджеты миллионы рублей.

Это первый законопроект оппозиционной фракции, принятый в новом созыве АКЗС. Такое бывает нечасто. Данным фактом справедливороссы очень гордятся еще и потому, что этот законопроект из их предвыборной программы "20 справедливых законов".