Пятница, 31 Март, 08:44

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,38
€ 60,6
Brent
$ 51,5
3°
Обь
33см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Кино на выходные: "Ледокол", "Голодные игры" и "Ужастики"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Рассказываем, что посмотреть по телевизору 1 и 2 апреля

Каждые выходные российские телеканалы показывают десятки фильмов, среди которых можно встретить действительно интересные и яркие работы. Традиционно в пятницу мы составляем список самых интересных картин, которые нельзя пропустить. Рассказываем, что смотреть 1 и 2 апреля по телевизору.

"Человек дождя"

О чем фильм

История молодого и грубоватого человека, который получает в наследство от отца "Бьюик" 49 года. Внезапно герой узнает, что часть наследства оставлена отцом его больному аутизмом брату Раймонду.

Почему стоит смотреть

Знаменитая картина Барри Левинсона получила четыре премии "Оскар" и была одной из самых популярных в конце 80-х годов. В этой трогательной драме одну из своих лучших ролей сыграл еще молодой Том Круз и Дастин Хоффман, отмеченный за "Человека дождя" статуэткой "Оскара".

Где и когда смотреть

Суббота, 1 апреля, в 02.00 на Первом канале 

"Голодные игры"

О чем фильм

Будущее. Деспотичное государство ежегодно устраивает показательные игры на выживание, за которыми в прямом эфире следит весь мир. Жребий участвовать в играх выпадает юной Китнисс и тайно влюбленному в нее Питу. Они знакомы с детства, но теперь должны стать врагами. Ведь по нерушимому закону "голодных игр" победить может только один из 24 участников.

Почему стоит смотреть

На этих выходных канал СТС покажет все серии знаменитой и успешной франшизы "Голодные игры". Довольно бодрая и интересная молодежная антиутопия с отличным кастингом скрасит ваши выходные.

Где и когда смотреть

Суббота, 1 апреля, в 13.25 на канале СТС

Суббота, 1 апреля, в 21.00 на канале СТС

Воскресенье, 2 апреля, в 12.30 на канале СТС

Воскресенье, 2 апреля, в 21.00 на канале СТС

"Гнев титанов"

О чем фильм

Прошло десять лет после героического поражения Персеем морского чудовища Кракена, теперь он живет спокойной жизнью деревенского рыбака и воспитывает своего 10-летнего сына.

Почему стоит смотреть

Развлекательный блокбастер для тех, кто любит старый фильм "Битва титанов" и ремейк с Сэмом Уортингтоном. "Гнев титанов" — продолжение, которое получилось намного лучше, чем первая серия. В нем есть несколько эффектных экш-сцен, которые помогают отвести внимание от всех сценарных огрехов.

Где и когда смотреть

Суббота, 1 апреля, в 17.15 на канале "ТВ 3"

"Ледокол"

О чем фильм

Фильм основан на реальных событиях. 1985 год. Навстречу ледоколу "Михаил Громов" движется огромный айсберг. Уходя от столкновения с ним, судно попадает в ледовый плен и оказывается в вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды.

Почему стоит смотреть

Главная премьера недели. Наряду с "Экипажем", "Дуэлянтом" и "Викингом" главная коммерческая премьера 2016 года. Дорогостоящий блокбастер о столкновении ледокола "Михаил Громов" с гигантским айсбергом. Как и в "Дуэлянте", за постановку отвечает режиссер из мира авторского кино Николай Хомерики. По телевидению премьера состоится спустя полгода после выхода в прокат.

Где и когда смотреть

Воскресенье, 2 апреля, в 20.10 на канале НТВ

"Ужастики"

О чем фильм

История о том, как в одном маленьком провинциальном американском городке старшеклассник знакомится с молодой девушкой, живущей по соседству. Оказывается, что ее отец является автором знаменитых ужастиков, а персонажи книг внезапно оживают и начинают наводить ужас на город.

Почему стоит смотреть

Идеальный семейный фильм на эти выходные. Лента "Ужастики" вышла в 2015 году и понравится всем поклонникам фильма "Джуманджи". В главной роли сыграл неподражаемый Джек Блэк. Фильм снят по мотивам одноимённой серии книг для подростков в жанре "триллер/ужасы".

Где и когда смотреть

Воскресенье, 2 апреля, в 20.00 на канале "ТВ-3"

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
08:43
ГИБДД предупреждает водителей Алтайского края об опасности вождения в шторм 0
08:31
Волонтеры разыскивают пропавшего в Алтайском крае 36-летнего мужчину 0
08:14
Восемь пожарных тушили полыхающий склад в Заринске 0
07:34
Депутаты АКЗС призвали власти городов и районов лучше контролировать траты 3
07:03
Кино на выходные: "Ледокол", "Голодные игры" и "Ужастики" 0
06:32
Коттедж с видом на Обь продают в Барнауле за 15 млн рублей. Фото 6
06:01
Стихия наступает: МЧС предупреждает жителей Алтая о возможных подтоплениях 2
05:06
Последний день марта в Алтайском крае пройдет под знаком шторма 0
03:13
Ученые: деревья помогают охлаждать Землю 0
02:09
Жуткий клоун пугает детей в новом трейлере "Оно" 0
01:03
Сибирские ученые создали уникальный способ борьбы с раком 2
00:12
Пауки могли бы съесть человечество за один год 1
23:22
Сербский политик снял предвыборный ролик в духе боевиков 80-х 0
22:21
Охранник подмосковного ТЦ избил 13-летнего школьника 3
21:17
Саакашвили дважды оконфузился на конгрессе на Мальте – СМИ 1
20:15
Путин заявил, что готов встретиться с Трампом на саммите в Финляндии 2
19:46
Ситуация на подтопленной дороге в Алтайском крае стабилизировалась 0
19:24
Медведев посоветовал опоздавшему Ткачеву ставить будильник "в разные места" 2
19:09
Коротко о главном: приход паводка, "Магнит" в "России" и запреты на курение
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 30 марта
19:00
Как выбрать бетон: советы экспертов 1
18:49
Суд наказал алтайского почтальона, присвоившего пенсию умершего человека 1
18:29
Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов 0
18:06
Пострадавших в ДТП в Таиланде барнаульских подростков выписали из больницы 0
17:51
Пенсионерку на Алтае судят за гибель женщины и ее дочки на пожаре 0
17:32
Александр Карлин проинспектировал подготовку Затона к паводку 3
17:26
"Единая Россия" продолжает перезагрузку в Алтайском крае 6
17:17
Даю справку: в Алтайском крае хотят запретить продажу табака беременным 10
17:15
СМИ раскрыли детали российского расследования убийства Вороненкова 0
17:05
Первый звоночек паводка: в Алтайском крае затопило дорогу 1
16:51
Мужчина травмировал голову при монтаже аттракциона луна-парка в Бийске 0
16:33
Курс доллара к рублю упал до минимума с июля 2015 года 5
16:24
Месси прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление судьи 1
16:12
Позитивную игру для молодежи "Розовый кит" предложили внедрить на Алтае 7
16:04
Пожарная машина сбила девять человек в Домодедово 5
15:48
Путин поручил призвать в армию 142 тысячи новобранцев 9
15:34
Продавец цветов секатором отбилась от грабителя в Новосибирске 2
15:31
Где и как в Барнауле принять участие в "Тотальном диктанте"? 0
15:21
Национальный роуминг собираются отменить в России 2
15:16
Штормовое предупреждение: волна холода и снег обрушатся на Алтайский край 9
15:03
Казенное имущество в Алтайском крае будут продавать по-новому 4
14:49
На Аляске считают, что российское управление могло быть лучше американского 11
14:33
Пропавший 18-летний барнаулец найден погибшим 4
14:13
Выставка "Аз.Арт. Сибирь – 2017" начала работу в Барнауле. Фото 0
14:02
Сеть "Магнит" открывает магазин в бывшем барнаульском кинотеатре "Россия" 17
13:53
Новосибирские спасатели нашли тело мужчины, вмерзшее в лед 2
13:48
Жвачка с призывами к опасным действиям появилась в магазинах Приморья 0
13:34
Убийц лося задержали полицейские в Алтайском крае. Фото 5
13:22
Зарплата алтайских аграриев выросла на 15% – власти 5
13:15
СМИ сообщили об иске на $500 млн против Стивена Кинга за плагиат 3
13:02
Дорогу под Барнаулом перекрыли военные – очевидцы. Фото 7

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.