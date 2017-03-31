Каждые выходные российские телеканалы показывают десятки фильмов, среди которых можно встретить действительно интересные и яркие работы. Традиционно в пятницу мы составляем список самых интересных картин, которые нельзя пропустить. Рассказываем, что смотреть 1 и 2 апреля по телевизору.

"Человек дождя"

О чем фильм

История молодого и грубоватого человека, который получает в наследство от отца "Бьюик" 49 года. Внезапно герой узнает, что часть наследства оставлена отцом его больному аутизмом брату Раймонду.

Почему стоит смотреть

Знаменитая картина Барри Левинсона получила четыре премии "Оскар" и была одной из самых популярных в конце 80-х годов. В этой трогательной драме одну из своих лучших ролей сыграл еще молодой Том Круз и Дастин Хоффман, отмеченный за "Человека дождя" статуэткой "Оскара".

Где и когда смотреть

Суббота, 1 апреля, в 02.00 на Первом канале

"Голодные игры"

О чем фильм

Будущее. Деспотичное государство ежегодно устраивает показательные игры на выживание, за которыми в прямом эфире следит весь мир. Жребий участвовать в играх выпадает юной Китнисс и тайно влюбленному в нее Питу. Они знакомы с детства, но теперь должны стать врагами. Ведь по нерушимому закону "голодных игр" победить может только один из 24 участников.

Почему стоит смотреть

На этих выходных канал СТС покажет все серии знаменитой и успешной франшизы "Голодные игры". Довольно бодрая и интересная молодежная антиутопия с отличным кастингом скрасит ваши выходные.

Где и когда смотреть

Суббота, 1 апреля, в 13.25 на канале СТС

Суббота, 1 апреля, в 21.00 на канале СТС

Воскресенье, 2 апреля, в 12.30 на канале СТС

Воскресенье, 2 апреля, в 21.00 на канале СТС

"Гнев титанов"

О чем фильм

Прошло десять лет после героического поражения Персеем морского чудовища Кракена, теперь он живет спокойной жизнью деревенского рыбака и воспитывает своего 10-летнего сына.

Почему стоит смотреть

Развлекательный блокбастер для тех, кто любит старый фильм "Битва титанов" и ремейк с Сэмом Уортингтоном. "Гнев титанов" — продолжение, которое получилось намного лучше, чем первая серия. В нем есть несколько эффектных экш-сцен, которые помогают отвести внимание от всех сценарных огрехов.

Где и когда смотреть

Суббота, 1 апреля, в 17.15 на канале "ТВ 3"

"Ледокол"

О чем фильм

Фильм основан на реальных событиях. 1985 год. Навстречу ледоколу "Михаил Громов" движется огромный айсберг. Уходя от столкновения с ним, судно попадает в ледовый плен и оказывается в вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды.

Почему стоит смотреть

Главная премьера недели. Наряду с "Экипажем", "Дуэлянтом" и "Викингом" главная коммерческая премьера 2016 года. Дорогостоящий блокбастер о столкновении ледокола "Михаил Громов" с гигантским айсбергом. Как и в "Дуэлянте", за постановку отвечает режиссер из мира авторского кино Николай Хомерики. По телевидению премьера состоится спустя полгода после выхода в прокат.

Где и когда смотреть

Воскресенье, 2 апреля, в 20.10 на канале НТВ

"Ужастики"

О чем фильм

История о том, как в одном маленьком провинциальном американском городке старшеклассник знакомится с молодой девушкой, живущей по соседству. Оказывается, что ее отец является автором знаменитых ужастиков, а персонажи книг внезапно оживают и начинают наводить ужас на город.

Почему стоит смотреть

Идеальный семейный фильм на эти выходные. Лента "Ужастики" вышла в 2015 году и понравится всем поклонникам фильма "Джуманджи". В главной роли сыграл неподражаемый Джек Блэк. Фильм снят по мотивам одноимённой серии книг для подростков в жанре "триллер/ужасы".

Где и когда смотреть

Воскресенье, 2 апреля, в 20.00 на канале "ТВ-3"