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"Единая Россия" продолжает перезагрузку в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Партия активно готовится к муниципальным выборам

Фото: пресс-служба партии Единая Россия

Региональное отделение партии "Единая Россия" продолжает процесс перезагрузки: партия стала активнее работать со СМИ, обновила совет сторонников, успешно запускает свои проекты. Об этом на заседании Регионального политсовета партии 29 марта сказал глава реготделения Александр Романенко.

"Начатая в прошлом году "перезагрузка" регионального отделения уже за первые месяцы позволила нам пересмотреть ряд принципов в организации работы партии в регионе. Мы существенно увеличили присутствие информации о нашей работе в краевых средствах массовой информации, инициировали новые форматы работы с журналистами и общественностью, пересмотрели реализацию всех партийных проектов, провели технологическое обучение руководителей всех местных отделений "Единой России". Все эти действия позволяют нам сегодня говорить о том, что мы готовы к проведению избирательной кампании в органы местного самоуправления", — сказал Александр Романенко.

На заседании утвердили координаторов и состав Общественных советов партийных проектов в регионе. Координировать работу партпроектов будут: Игорь Панарин ("Городская среда"), Иван Огнев ("Детский спорт"), Виктор Зобнев ("Театры малых городов"), Артем Сингач ("Местный дом культуры"), Татьяна Ильюченко ("Парки малых городов", "Детские сады – детям"), Иван Мордовин ("Гражданский университет"), Даниил Бессарабов ("Здоровое будущее", "Модернизация образования", Александр Демин ("Историческая память"), Сергей Серов ("Народный контроль"), Надежда Капура ("России важен каждый ребенок"), Сергей Дугин ("Старшее поколение"), Анатолий Суворов ("Школа грамотного потребителя") и Валерий Елыкомов и Дмитрий Аганов ("Экология России").

Также был избран новый состав Регионального совета сторонников партии в количестве 23 человек из числа представителей крупнейших общественных объединений края. Председателем была выбрана председатель краевого отделения "Российского детского фонда" Наталья Жмылева.


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Комментарии

30.03.2017 17:53
- гость -

Интересно кто же этих сволочей выбирать будет?

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30.03.2017 17:57
- гость -

Глава ЕР тоже перезагружается алкоголем? Как объяснить, что на работу не ходит?

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30.03.2017 18:58
TAO

В прошлом году начали перезагрузку и до сих пор перезагружаются? Как сисадмин говорю менять надо такую технику (да и партию тоже), а если перезагрузка не помогла, то систему менять надо, если и в этом случае не помогло, то выкидывать нафиг без зазрения совести

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