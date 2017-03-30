В Алтайском крае могут запретить продажу сигарет беременным женщинам. Такое предложение минздрав региона уже направил на рассмотрение в Госдуму. По словам инициаторов данного нововведения, эта мера связана с тем, что в регионе существует тенденция к увеличению потребления табака среди женщин.
"Если женщина фертильного (репродуктивного) возраста пытается приобрести сигареты, то она должна предъявить справку от акушера-гинеколога, что она не беременна. И справку необходимо брать ежемесячно. Думаем, через три-шесть месяцев желание курить угаснет", – рассказала порталу Amic.ru главный врач КГБУЗ "Краевой центр медицинской профилактики" Татьяна Репкина.
Свободно покупать табачные изделия женщины смогут после 45 лет. В этом возрасте, считают специалисты, дамы наносят вред только своему здоровью.
Стоит понимать, что инициаторы этих мер предусмотрели все варианты. Женщина без справки от гинеколога не сможет купить сигареты не себе, а, например, мужу. "Если мужчина хочет осознанно наносить вред своему здоровью, то он должен сам пойти и купить сигареты. И нужно помнить, что табак – это абсолютно устранимый фактор риска, который приводит к смерти", – добавляет Репкина.
Отметим, что если инициатива минздрава региона будет одобрена и она все-таки начнет действовать, то Алтайский край станет единственным субъектом России со столь жесткими мерами.
Комментарии
И чего это мы такие бедные, если такие умные? Всем курящим знакомым женщинам посоветую- после первого же отказа в суд. Это как раз тот случай, когда воинствующих дибиллов можно наказать.
До 1 апреля еще несколько дней. Торопитесь. Гинекологи у нас от безделья маются? И 46 лет - не предел.
- Лаки Страйк - свидание с Америкой. - Беломор - свидание окончено
Обремененный властью больной на голову чиновник должен быть изолирован или выпнут из общества
Не курю в принципе, но от подобных инициатив аж глаз дергаться начинает. До чего еще додумаются? В принципе, напрашивается идея, что на очереди запрет на продажу алкоголя женщинам без справки!
не удивлюсь, если эта дама в действительности работает на табачное лобби
Что курил тот кто этот закон пытается продвинуть? Ведь это прямая дискриминация человека по половому признаку, то есть конституция у нас писана далеко не для всех? Давайте беременным запретим в общественном транспорте ездить, (опасность для ребенка, в давке может пострадать и мать и плод) запретить продавать им шаурму, беляши и другой фаст фуд, (по моему курить реально полезнее чем шаурму есть) можно запретить беременным вообще из дома выходить, так как кругом опасность