В Алтайском крае могут запретить продажу сигарет беременным женщинам. Такое предложение минздрав региона уже направил на рассмотрение в Госдуму. По словам инициаторов данного нововведения, эта мера связана с тем, что в регионе существует тенденция к увеличению потребления табака среди женщин.

"Если женщина фертильного (репродуктивного) возраста пытается приобрести сигареты, то она должна предъявить справку от акушера-гинеколога, что она не беременна. И справку необходимо брать ежемесячно. Думаем, через три-шесть месяцев желание курить угаснет", – рассказала порталу Amic.ru главный врач КГБУЗ "Краевой центр медицинской профилактики" Татьяна Репкина.

Свободно покупать табачные изделия женщины смогут после 45 лет. В этом возрасте, считают специалисты, дамы наносят вред только своему здоровью.

Стоит понимать, что инициаторы этих мер предусмотрели все варианты. Женщина без справки от гинеколога не сможет купить сигареты не себе, а, например, мужу. "Если мужчина хочет осознанно наносить вред своему здоровью, то он должен сам пойти и купить сигареты. И нужно помнить, что табак – это абсолютно устранимый фактор риска, который приводит к смерти", – добавляет Репкина.

Отметим, что если инициатива минздрава региона будет одобрена и она все-таки начнет действовать, то Алтайский край станет единственным субъектом России со столь жесткими мерами.