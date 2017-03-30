Губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе рабочей поездки в микрорайон Затон дал поручение ускорить подготовку к предстоящему паводку. В частности, в течение нескольких дней необходимо оперативно сформировать в магазинах поселка двухнедельный запас продуктов питания и товаров первой необходимости.

Напомним, этой территории традиционно уделяется внимание в период паводка, так как она принимает на себя удар стихии. Подтопление начинается при превышении отметки в 540 сантиметров уровня воды в реке Обь. В этом году при подъеме уровня Оби до 580 сантиметров транспортное сообщение заменят речным. Но губернатор обратил внимание на то, что водное сообщение будет резервным вариантом и для прогулочных поездок оно использоваться не должно. Тем людям, которые проживают в Затоне, а работают в Барнауле, глава региона посоветовал заранее подыскать жилье или разместиться у родственников.

На сегодняшний день в Затоне 644 жилых дома, в которых проживает 2301 человек, из них 732 пенсионера, 431 ребенок до 14 лет.

По информации начальника управления по делам ГОЧС Барнаула Вячеслава Романова, на сегодняшний день подготовлено четыре пункта временного размещения населения. В городе заключены соглашения на развертывание 81 пункта, которые смогут вместить 26050 человек.

Также определены места для эвакуации на непотопляемые территории домашних животных. Запас кормов и охрана скота будут осуществляться силами собственников.

Население Затона информируют с помощью системы оповещения, а также осуществляется подомовой обход. Всем под роспись выдаются информационные материалы по действиям в период паводка.

Напомним, начало весеннего ледохода на Оби вблизи Барнаула ожидается 9 апреля, таков долгосрочный прогноз Западно-Сибирского УГМС. Средняя многолетняя дата начала ледохода в краевой столице — 16 апреля.