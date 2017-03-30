Фото: dish-alt.ru
Паводок пришел в Алтайский край — 30 марта в Усть-Калманском районе затопило участок дороги.
Как сообщили в краевой ГИБДД, инцидент произошел из-за подъема уровня воды в реке Ельцовка, обусловленного таянием снега.
В итоге случилось подтопление 30-метрового участка автомобильной дороги "Алейск – Чарышское".
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Сейчас здесь работают сотрудники ГИБДД и "Алтайавтодора". В Госавтоинспекции предупреждают, что из-за происшествия возможны случаи задержки в движении транспорта на 15-20 минут.
Водителей призывают быть предельно внимательными на указанном участке и соблюдать правила дорожного движения.
Комментарии
В прошлом году в это время в Оби было 1,5 м воды, сейчас 0,32м. Пилите деньги молча.