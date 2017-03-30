Фото: nv.ua

Следственный комитет планирует допросить родных и знакомых экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, которого убили в Киеве, сообщает газета "Коммерсант".

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что СКР возбудил уголовное дело по факту гибели бывшего депутата.

Издание отмечает, что дело возбудили по поручению главы СК Александра Бастрыкина. Основанием стала ст. 12 УК, позволяющая привлекать к ответственности за преступления, которые были совершены за рубежом, если они направлены против интересов РФ или жителей страны.

В газете подчеркивается, что Вороненков получил гражданство Украины, однако не был лишен российского гражданства. "В свою очередь, заявления представителей властей Украины о том, что в совершенном в отношении господина Вороненкова преступлении есть "русский след", направило его и против интересов России", — отмечает издание.

"Коммерсант" пишет, что в оперативно-следственную бригаду вошел в том числе Денис Жаренков, расследовавший дело о крупном мошенничестве, которое возбудили в отношении Вороненкова в РФ.

Читайте также: Максакова собирается добиться признания невиновности Вороненкова в суде

Следователям предстоит в ближайшее время допросить знакомых и родных погибшего экс-депутата, проживающих в РФ. В свою очередь, Генпрокуратура собирается отправить в Киев несколько запросов о расследовании его гибели.

Напомним, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Его охранник смог ранить киллера, отчего тот позже скончался в больнице. Следствие установило, что убийцей являлся украинец Павел Паршов, который год служил в Нацгвардии.