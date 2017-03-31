Необычное исследование провели европейские ученые: они подсчитали, за какое время пауки в теории способны съесть всех людей на планете. Оказывается, всего-то за год. Об этом сообщает piter.tv.

Биологи выяснили, что пауки съедают за год от 400 до 800 млн тонн добычи. Примерно столько весит население Земли — более 7 млрд человек. Таким образом, паукам нужен всего год, чтобы уничтожить все человечество.

Такой сценарий маловероятен в жизни, но вполне мог бы потянуть на сюжет фильма ужасов.

Кстати, все пауки на Земле вместе весят более 25 млн тонн. Это примерно 487 кораблей "Титаник".