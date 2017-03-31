Студия Warner Bros. Pictures опубликовала первый трейлер новой экранизации романа Стивена Кинга "Оно", снятой режиссером фильма "Мама" Андресом Мускьетти.

В маленьком городке штата Мэн семеро детей, известных как "Клуб неудачников", сталкиваются с чудовищем, способным принимать форму клоуна по имени Пеннивайз. В ленте снялся Билл Скарсгард, который как раз и исполнил роль чудовища.

"Оно" — ремейк фильма ужасов 1990 года. Обе ленты основаны на одноименном романе Стивена Кинга. Картина выйдет осенью 2017 года.

