Пятница, 31 Март, 02:42

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,38
€ 60,6
Brent
$ 51,5
1°
Обь
33см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Жуткий клоун пугает детей в новом трейлере "Оно"

, ИА "Амител"
Лента от автора "Мамы" выйдет в прокат осенью 2017 года

Студия Warner Bros. Pictures опубликовала первый трейлер новой экранизации романа Стивена Кинга "Оно", снятой режиссером фильма "Мама" Андресом Мускьетти.

В маленьком городке штата Мэн семеро детей, известных как "Клуб неудачников", сталкиваются с чудовищем, способным принимать форму клоуна по имени Пеннивайз. В ленте снялся Билл Скарсгард, который как раз и исполнил роль чудовища.

"Оно" — ремейк фильма ужасов 1990 года. Обе ленты основаны на одноименном романе Стивена Кинга. Картина выйдет осенью 2017 года.
 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
02:09
Жуткий клоун пугает детей в новом трейлере "Оно" 0
01:03
Сибирские ученые создали уникальный способ борьбы с раком 0
00:12
Пауки могли бы съесть человечество за один год 0
23:22
Сербский политик снял предвыборный ролик в духе боевиков 80-х 0
22:21
Охранник подмосковного ТЦ избил 13-летнего школьника 0
21:17
Саакашвили дважды оконфузился на конгрессе на Мальте – СМИ 0
20:15
Путин заявил, что готов встретиться с Трампом на саммите в Финляндии 0
19:46
Ситуация на подтопленной дороге в Алтайском крае стабилизировалась 0
19:24
Медведев посоветовал опоздавшему Ткачеву ставить будильник "в разные места" 0
19:09
Коротко о главном: приход паводка, "Магнит" в "России" и запреты на курение
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 30 марта
19:00
Как выбрать бетон: советы экспертов 0
18:49
Суд наказал алтайского почтальона, присвоившего пенсию умершего человека 0
18:29
Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов 0
18:06
Пострадавших в ДТП в Таиланде барнаульских подростков выписали из больницы 0
17:51
Пенсионерку на Алтае судят за гибель женщины и ее дочки на пожаре 0
17:32
Александр Карлин проинспектировал подготовку Затона к паводку 2
17:26
"Единая Россия" продолжает перезагрузку в Алтайском крае 5
17:17
Даю справку: в Алтайском крае хотят запретить продажу табака беременным 7
17:15
СМИ раскрыли детали российского расследования убийства Вороненкова 0
17:05
Первый звоночек паводка: в Алтайском крае затопило дорогу 1
16:51
Мужчина травмировал голову при монтаже аттракциона луна-парка в Бийске 0
16:33
Курс доллара к рублю упал до минимума с июля 2015 года 5
16:24
Месси прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление судьи 0
16:12
Позитивную игру для молодежи "Розовый кит" предложили внедрить на Алтае 7
16:04
Пожарная машина сбила девять человек в Домодедово 5
15:48
Путин поручил призвать в армию 142 тысячи новобранцев 9
15:34
Продавец цветов секатором отбилась от грабителя в Новосибирске 2
15:31
Где и как в Барнауле принять участие в "Тотальном диктанте"? 0
15:21
Национальный роуминг собираются отменить в России 2
15:16
Штормовое предупреждение: волна холода и снег обрушатся на Алтайский край 8
15:03
Казенное имущество в Алтайском крае будут продавать по-новому 4
14:49
На Аляске считают, что российское управление могло быть лучше американского 11
14:33
Пропавший 18-летний барнаулец найден погибшим 3
14:13
Выставка "Аз.Арт. Сибирь – 2017" начала работу в Барнауле. Фото 0
14:02
Сеть "Магнит" открывает магазин в бывшем барнаульском кинотеатре "Россия" 17
13:53
Новосибирские спасатели нашли тело мужчины, вмерзшее в лед 2
13:48
Жвачка с призывами к опасным действиям появилась в магазинах Приморья 0
13:34
Убийц лося задержали полицейские в Алтайском крае. Фото 5
13:22
Зарплата алтайских аграриев выросла на 15% – власти 5
13:15
СМИ сообщили об иске на $500 млн против Стивена Кинга за плагиат 3
13:02
Дорогу под Барнаулом перекрыли военные – очевидцы. Фото 7
12:51
Алтайские власти отсекут псевдополучателей социальных стипендий в ссузах 18
12:33
СМИ: Иванка Трамп официально станет госслужащей, но без зарплаты 2
12:21
Большинство магазинов Adidas закрылись в Барнауле 19
12:13
Зачем нужен закон о трудовом воспитании в школе и каких изменений ждать? 14
12:07
Известный журналист-международник Юрий Выборнов скончался в Москве 0
11:54
Прокуратура назвала виновных в "штурме" родителями барнаульского лицея 37
11:40
Частный жилой дом полыхал в Бийске 0
11:23
Турецкий суд приостановил работу сервиса Booking.com в стране 2
11:14
Молодой папа в Алтайском крае украл овцу, чтобы отметить день рождения сына 12

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.