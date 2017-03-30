Бетон незаменим во всех сферах строительства. На сегодняшний день существует множество разновидностей этого материала, различающихся по способу изготовления, структуре, техническим характеристикам и поэтому применяемых для различных целей.

Эксперты рекомендуют покупать бетон у производителя по нескольким причинам. Основная из них – высокое качество. Обычные мобильные бетономешалки не позволяют получать смеси с идеальными характеристиками. При заводском изготовлении соблюдаются следующие факторы:

полное отсутствие мусора и посторонних примесей

регулируется влажность и соотношение компонентов

выбираются оптимальные зерновые параметры щебня и модуль крупности песка

соблюдается температурный режим

контролируются свойства цемента

применяется очищенная вода с нужными параметрами жесткости

соблюдается правильная последовательность внесения компонентов, длительность и интенсивность замеса;

применяются добавки для улучшения характеристик материала.

Какими особенностями обладают нетрадиционные виды бетона?

Тощий бетон (другое название – "укатываемый") активно используется в частном домостроении и строительстве дорог. Это строительная смесь, в составе которой присутствуют наполнитель (в большом объеме) и вяжущий компонент (в малом объеме). Низкая цена на тощий бетон за куб делает его выгодным материалом для возведения малоэтажных сооружений, где допустимо использовать раствор невысокой прочности.

По сравнению с обычным раствором смесь является более густой, в ней присутствует большое количество гравия.

Такое соотношение делает материал легким в производстве, обработке, удобным в укладке. Удобство раскатки дорожным катком позволяет эффективно использовать этот материал в дорожном строительстве.

Приобрести тощий бетон у производителей можно по наиболее доступной стоимости. Низкая цена материала объясняется небольшим содержанием вяжущего компонента – цемента.

Подобный материал нашел широкое распространение в различных отраслях современного строительства. Его применение целесообразно при прокладке дорожных покрытий, тротуаров, асфальтированных площадок, укладки фундамента и выравнивания пола, заделки швов между блоками.

Легкий ячеистый бетон в последние годы стал популярным строительным материалом. Пористая структура пенобетона или газобетона повышает характеристики теплопроводности, небольшой вес обеспечивает удобство возведения строительных конструкций и облегчает транспортировку.

Достигается такая структура за счет специальных компонентов и особой технологии изготовления. При смешивании конструкционного сырья с воздушной пеной происходит активное газообразование. Таким способом получают пенобетон. Существует еще один вид ячеистого бетона – газобетон. Его производство основано на добавлении специальных химических добавок, вызывающих сильную газообразующую реакцию.

Сегодня купить ячеистый бетон можно обоих видов. Основной сферой использования этих материалов является производство блоков, предназначенных для строительства стен, перегородок, перекрытий и прочих конструкций. Применяют ячеистые бетоны и для решения иных задач – монтаж несущих опор, формирование стяжек и т.д. Преимущества этих материалов – легкость, хорошие теплоизоляционные показатели, простота обработки, возможность резки при помощи обычной ножовки.