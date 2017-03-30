Фото: kursktv.ru

Пенсионерка из алтайского села Новоповалиха предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности 32-летней женщине и ее 10-летней дочери, которые погибли в декабре прошлого года в результате пожара.

Как отмечают в краевом управлении Следственного комитета, 21 декабря 58-летняя обвиняемая пришла в гости к своей знакомой. Будучи нетрезвой, женщина захотела приготовить еду.

Нарушив правила эксплуатации баллонов для сжиженных газов, она разместила редуктор, подводящий горючее к газовой плите, убрав с него резиновый уплотнитель. В результате произошло возгорание газа и случился пожар.

При ЧП погибли 32-летняя хозяйка дома и ее 10-летняя дочь. В данный момент уголовное дело направлено в суд.



