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Лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов умер на 89-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на слова экс-министра образования РФ Дмитрия Ливанова, сказанные им "Эху Москвы".

С 1991 года ученый жил в Соединенных Штатах Америки и работал в Аргоннской национальной лаборатории.

Алексей Абрикосов является выходцем из семьи известных московских патологоанатомов. Он родился 25 июля 1928 года. Является выпускником физфака МГУ.

В свое время вместе с физиком Николаем Заварицким ученый обнаружил новый класс сверхпроводников. Кроме того, он исследовал процессы перехода водорода в металлическую фазу внутри водородных планет, квантовую электродинамику высоких энергий.

Нобелевскую премию за свои изыскания он получил в 2003 году вместе с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом.