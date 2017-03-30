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Двое несовершеннолетних россиян в возрасте 14 и 16 лет, которые серьезно пострадали в ДТП в курортной Паттайе, покинули больницу почти спустя месяц после аварии. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства РФ в Таиланде.

Отец забрал детей обратно в Паттайю, где они и жили ранее. Заведующий консульским отделом Владимир Соснов подчеркнул, что подросткам понадобится долгая реабилитация. Он уточнил, что девочка уже может ходить, а ее брат – нет.

Агентство напоминает, что в столицу Таиланда подростков доставили в состоянии искусственной комы, но врачи смогли спасти их жизни.

По словам дипломата, большой счет за лечение удалось оплатить, в том числе благодаря пожертвованиям неравнодушных жителей РФ и Таиланда. Сбор средств вели родные подростков и представители больницы. Подчеркивается, что лечение обошлось как минимум в 15 тысяч долларов.

Агентство добавляет, что авария произошла 23 февраля. Брат с сестрой ехали на мотороллере в школу, а на перекрестке их сбил автобус. Подростки получили серьезные травмы, в том числе головы. Полицейские установили, что виновником ДТП стал водитель автобуса, который продолжил ехать на красный свет.

Добавим, что "Вести.Ru" называют пострадавших подростков уроженцами Барнаула.