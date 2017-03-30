Фото: percolate.com

Суд вынес приговор 50-летней жительнице Алтайского района, которую признали виновной в присвоении пенсии, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

Зампрокурора региона Вячеслав Маклаков уточнил, что осужденная работала менее года почтальоном на одном из участков в селе Алтайское. Женщина получила в отделении почтовой связи ФГУП "Почта России" 22 тысячи рублей для выплаты пенсии местному жителю. Но почтальон, узнав, что получатель скончался, решила присвоить себе его пенсию. При этом женщина самостоятельно расписалась в ведомости, подделав подпись и указав датой получения денег день смерти мужчины.

Отмечается, что из похищенных денег 20 тысяч рублей она потратила на выплату долга, а остальные – на личные нужды.

Факт присвоения пенсии случайно выявили родственники спустя долгое время, когда племянница умершего поинтересовалась в Пенсионном фонде, по какой причине не была выплачена пенсия ее дяди, хотя из документов следовало, что деньги пенсионер получил.

Почтальон полностью признала свою вину, однако возместить ущерб не смогла, сославшись на отсутствие денег и работы. Подчеркивается, что по ее ходатайству дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Так как совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести и было совершено женщиной впервые, кроме этого, у нее есть два несовершеннолетних ребенка, суд назначил ей наказание в виде 160 часов обязательных работ.