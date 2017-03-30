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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сделал замечание главе Минсельхоза Александру Ткачеву, который опоздал на заседание правительства. Из-за этого оно началось позже запланированного времени на 13 минут, сообщает РИА Новости в четверг, 30 марта.

Председатель правительства отметил,что накануне министр сельского хозяйства был на Арктическом форуме в Архангельске, однако это не повод, чтобы опаздывать на заседание правительства.

"Я вчера вернулся поздно очень, я вот на месте был, а вас ждали. Будильник себе ставьте в разные места", — цитирует агентство реплику Медведева, обращенную к Ткачеву.

Кроме этого, глава кабмина передал "большой арктический привет" всем членам правительства, которые не участвуют в форуме в Архангельске.

ТАСС отмечает, что в повестке заседания правительства значились ряд законопроектов, в том числе поправки в Лесной кодекс, в закон о денежном довольствии военнослужащих и в закон о науке и государственной научно-технической политике. Также члены правительства собираются выделить деньги на строительство во Владикавказе филиала Мариинского театра и рассмотреть вопрос о выделении в текущем году субъектам РФ межбюджетных трансфертов на реализацию региональных программ в сфере дорожного хозяйства, добавляет агентство.