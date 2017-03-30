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Ситуация на подтопленном участке дороги "Алейск — Чарышское" в Алтайском крае стабилизировалась, сообщили в Алтайавтодоре.

В ведомстве напоминают, что из-за резкого повышения уровня реки Ельцовка произошел перелив воды на проезжую часть.

"Выставлены предупреждающие знаки. Движение на объекте не прекращалось. На объекте было организовано дежурство оперативной дорожной службы. Уровень воды в р. Ельцовка спал, ситуация на дороге стабилизировалась", — добавляют в Алтайавтодоре.

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Отметим, что из-за инцидента для работы на проблемном участке в Усть-Калманском районе привлекались сотрудники ГИБДД.



