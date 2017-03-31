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Последний день марта в Алтайском крае пройдет в режиме шторма – спасатели призывают граждан быть осторожнее и не игнорировать объявленное оперативное предупреждение.

Согласно данным синоптиков, по краю ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах прогнозируется гололед.

Дневные температуры составят +2…+7 градусов. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, местами порывы до 23-28 метров.

В Барнауле в начале дня также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в краевой столице температура будет не больше +5 градусов. Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.

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В ГУ МЧС по Алтайскому краю, в свою очередь, подчеркивают: "В связи с усилением ветра возможно возникновение происшествий, обусловленных нарушениями в работе транспорта, обрывами линий электропередачи и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций".

Граждан просят быть предельно осторожными.