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Российский лидер Владимир Путин заявил, что готов участвовать в форуме Арктического совета в Финляндии и встретиться там с американским коллегой Дональдом Трампом, если данное мероприятие будет подготовлено. О данной возможности спросил модератор проходящего в Архангельске международного арктического форума, пишет ТАСС.

Путин назвал Финляндию очень добрым соседом России, у которого есть богатый опыт организации "судьбоносных мероприятий подобного рода". Глава государства напомнил о "хельсинском процессе", в рамках которого в 1975 году были подписаны важные документы. Глава РФ назвал Финляндию подходящей страной, а Хельсинки — подходящей площадкой для организации таких мероприятий. При этом Путин отметил, что мероприятия должно быть хорошо подготовлено "с обеих сторон".

В таком случае Россия и сам Путин будут рады поучаствовать в саммите Арктического совета, отметил глава РФ. В ином случае встреча с главой Соединенных Штатов может состояться в рамках обычных встреч такого рода на "двадцатке", которая состоится в Германии в июле 2017 года.

Кроме этого, президент РФ отметил, что готов к встрече с Трампом, когда в Штатах стабилизируется ситуация после выборов.