Фото: avito.ru

Коттедж площадью 400 квадратных метров с видом на Обь продают в Барнауле за 15 миллионов рублей, сказано в сообщении на сайте Avito.ru.

Дом с крышей из металлочерепицы находится на Лесогорском проезде. Жилье расположено на участке 15 соток.

"Под отделку, хорошее месторасположение, вид на реку Обь, камин, бассейн в цоколе, гараж", – говорится в объявлении.

Читайте также: Таунхаус у соснового леса продают в Барнауле за 18 млн рублей. Фото

Также в доме выполнены теплые полы.