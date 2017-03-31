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Спасатели предупреждают жителей Алтайского края об угрозе подтоплений в связи с активным таянием снега.

В прогнозе сибирского регионального центра МЧС относительно гидрологической обстановки на Алтае отмечается, что на рубеже марта и апреля ожидается интенсивное снеготаяние.

"Возможны подтопления низменных участков местности от талых вод", – указывают в спасательном ведомстве. Также в МЧС добавляют, что аналогичные ЧП могут произойти в Горном Алтае, Тыве, Хакасии и Красноярском крае.

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Между тем напомним, что буквально накануне из-за резкого подъема уровня воды в реке Ельцовка в Усть-Калманском районе Алтайского края произошло подтопление участка трассы "Алейск – Чарышское".

В целом, паводок в регионе в этом году ожидается крайне непростым из-за очень больших запасов снега, сформировавшихся за год в горах Алтая.