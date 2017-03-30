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Саакашвили дважды оконфузился на конгрессе в Мальте - СМИ

, ИА "Амител"
Бывший губернатор Одессы сел на место лидера голландской партии и зарегистрировался делегатом от Грузии

Фото: facebook.com

Бывший одесский губернатор и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили два раза попал в неловкую ситуацию на конгрессе Европейской народной партии, который проходит на Мальте, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Обозреватель".

На снимках с мероприятия, которые политик разместил в своем аккаунте в Facebook, видно, что Саакашвили сел на чужое место: на столе, за которым он сидел, стояла табличка с именем лидера голландской партии "Христианско-демократический призыв" Сибранда ван Хаерсмы Бума.

Издание предполагает, что Саакашвили хотел сесть ближе к главе Украины Петру Порошенко, которого посадили перед голландским представителем. Уточнется, что организаторам в итоге пришлось поменять табличку.

Также источники издания отметили, что экс-губернатор зарегистрировался на мероприятии как делегат грузинской партии "Единое национальное движение". Данным поступком возмутился лидер Радикальной партии Украины Олег Яшко, назвавший Саакашвили лжецом.

"От грузин бегает как заяц, чтобы его не посадили за убийства и коррупцию, а украинцам врет о любви к Украине", — приводит его слова агентство.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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