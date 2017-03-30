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Следователи проводят проверку по факту избиения 13-летнего подростка охранником ТЦ "Красный Кит" в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СКР по Московской области.

Отмечается, что об инциденте 29 марта сообщили СМИ. По их данным, в одном из торговых центров в Мытищах сотрудники ЧОП избили 13-летнего мальчика. По данному факту следователи истребовали материалы проверки из органов внутренних дел и организовали доследственную проверку.

Следствие установило, что инцидент произошел днем 27 марта текущего года. Сотрудник частного охранного предприятия в ТЦ "Красный кит" нанес школьнику несколько ударов, в том числе ногами. В данный момент устанавливается тяжесть причиненного вреда здоровью подростка, а также личность охранников. В ГСУ отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Следственном комитете добавили, что вопросам защиты прав несовершеннолетних всегда уделяется пристальное внимание.