Американские ученые выяснили, что деревья помогают Земле справиться с глобальным потеплением, информирует spbdnevnik.ru.

Сотрудники университета штата Огайо благодаря метеорологическим исследованиям, а также анализу данных со спутников получили подтверждение, что деревья не только очищают воздух, но и благотворно влияют на климат. Были зафиксированы существенные различия в обмене тепловой энергии на фермерских участках, где почти нет деревьев, и в лесных зонах.

В результате было получено заключение, что деревья участвуют в регулировании обмена воды и энергии между атмосферой и поверхностью планеты, что в итоге влияет на температуру Земли.