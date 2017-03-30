Фото: youtube.com

Сербский политик Любиш "Белый" Прелетачевич разместил на своем YouTube-канале предвыборный ролик, который был снят в стиле боевиков 80-х и, в частности, короткометражки "Kung Fury", сообщает TJournal.

В ролике пародируется американская поп-культура восьмидесятых, а также используется шуба, посох и многозначительные взгляды на фоне видов Сербии, пишет издание.

Отмечается, что образ Прелетачевича придумал 26-летний местный комик Лука Максимович, перевоплотившийся в него после создания партии "Сарму пробо ниси", что в переводе означает "Сарму ты не пробовал".

Издание уточняет, что в минувшем году созданная Прелетачевичем-Максимовичем пародийная политическая организация заняла второе место (21,3%) на выборах в местный парламент родного города комика Младеновце. Лука заявлял, что стоимость его избирательной компании сравнима с обедом на двоих в Белграде.

12 марта текущего года Прелетачевич выдвинулся в президенты Сербии под лозунгом "Нищие наносят ответный удар". Отмечается, что политик обрел чрезвычайную популярность среди молодежи и пользователей соцсетей.

После одного месяца предвыборной агитации рейтинг Прелетачевича составил 9,5%. Таким образом, он стал вторым по популярности политиком в стране, уступив лишь действующему сербскому премьер-министру Александру Вучичу (56,2%).